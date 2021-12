Fotolegende Sabine Weiss ist tot: Abschied von einem Jahrhundert-Blick Sie war die letzte Vertreterin der französischen Schule einer humanistischen Fotografie. Jetzt ist die grosse schweizerisch-französische Fotografin Sabine Weiss in ihrer Wahlheimat Paris im Alter von 97 Jahren gestorben.

Sabine Weiss: Ihre Menschenliebe sprach aus jedem ihrer Bilder. AFP (Paris, 11.11.2014)

Mit zwölf Jahren beschloss sie, Fotografin zu werden. Sabine Weiss war stets entschiedener und ging einen Schritt weiter als die meisten. Ihr Herz bestimmte die Richtung. So verliess sie nach dem Zweiten Weltkrieg die Schweiz und schloss sich in Paris einem Bündnis an: Wie Cartier-Bresson und Robert Capa verschrieb sie sich der humanistischen Fotografie, der «photographie humaniste».

Nie mehr Krieg, Fotografie auf Friedensmission

Sabine Weiss schuf in den Fünfzigerjahren in den Städten des Nachkriegs-Europas legendäre Bilder von Strassenkindern. Würde, Gleichheit und Toleranz im Sucher fotografierte sie in Leichenhallen, in Fabriken, bei den Reichsten und bei den Ärmsten. Denn ihre Fotografie war einem hohen Ideal verpflichtet. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die in Paris 1948 durch die UNO beschlossen wurde, war die Grundlage von Weiss’ Schaffen. Die humanistische Fotografie, das fotografische Bild sollte die neue universelle Sprache zur Völkerverständigung sein – das war ihre Überzeugung.

Zeit ihres Lebens hielt Sabine Weiss an dieser Utopie fest. Und alle grossen, internationalen Magazine druckten ihre Bilder: Esquire, Vogue, Life, Time und Paris-Match. Die Genfer Wahlfranzösin war so vielseitig, dass man sie 1953 bis 1960 bei der französischen Vogue als Modefotografin anstellte. Sie war eine der raren Frauen, die ihr Geschlecht auch dann nicht verrieten, wenn sie es für einen Markt inszenierte.

Rotznasen, Bettler und Hosenscheisser

Doch welche Sujets sie selbst am meisten faszinierten, umschrieb sie einmal so: «Rotznäsige Kinder, Bettler und die kleinen Hosenscheisser.» Wobei aus ihrer Sicht die Letzteren besonders zahlreich bei den Reichsten der Reichen zu finden waren. Sie war ein soziales Chamäleon. So porträtierte sie Prominente wie Romy Schneider, die Bardot oder Françoise Sagan. Die damaligen Musiklegenden Benjamin Britten, Igor Strawinsky und der Cellist Pablo Casals fühlten sich geehrt, wenn sie sie fotografierte.

Genauso glaubwürdig war sie aber für die sogenannt kleinen Leute und die Kinder, denen sie – in eigenem Auftrag - beim Vorübergehen Schnappschüsse abluchste. Am 28. Dezember ist Sabine Weiss, die letzte Vertreterin der «photographie humaniste», im Alter von 97 Jahren gestorben. Bis zum Schluss arbeite sie an ihrem Archiv. Es ist grosser Beitrag für eine menschlichere Welt.