20. Ausgabe des Piano-Festivals Luzern

Zum 20. Mal präsentiert Lucerne Festival in der zweiten Novemberhälfte sein Piano-Festival, zum 15. Mal wird der Klassik-Anlass im KKL in Luzerner Bars mit Piano-Jazz ergänzt. Der Tastentag am 18. November mit drei Konzerten ist russischer und französischer Klaviermusik gewidmet.