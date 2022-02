100 Jahre Hazy Osterwald Das sind die unbekannten Seiten des Jahrhundertmusikers Hazy Osterwald war Bandleader und Showman. Man kennt seinen «Kriminal-Tango», den «Konjunktur-Cha-Cha» und «Panoptikum». Aber er war noch viel mehr: Pionier des modernen Jazz, ein Frauenheld und ein begnadeter Fussballer.

Hazy Osterwald war ein Weltklasse-Trompeter. Imago

Am Jazzfestival Paris im Mai 1949 war Charlie Parker der grosse Held. Zum ersten Mal war der Modernist und Erneuerer des Jazz in Europa und wurde wie ein Superstar gefeiert. Auf der Bühne der abschliessenden Jamsession standen neben Parker der blutjunge Miles Davis, Sidney Bechet, Max Roach und auf Augenhöhe mit diesen Giganten ein Jazzmusiker aus der Schweiz: Hazy Osterwald. Tatsächlich war er einer der ersten Musiker der Schweiz, der Bebop-Stücke ins Repertoire aufnahm und in seinen Trompetensoli die neuen Töne des Be-Bop einfliessen liess. Nach Paris tourte Osterwald mit seinem hochkarätigen Sextett von herausragenden Solisten durch ganz Europa. Die Musiker waren die Speerspitze des europäischen Jazz.

Hazy Osterwald in Paris mit Charlie Parker, Miles Davis, Sidney Bechet und vielen anderen Jazzgrössen.

Osterwald wollte immer auch unterhalten. «Das Sextett war vermutlich das beste und vielseitigste professionelle Tanz- und Showorchester, das die Schweiz je hatte“, sagt der Musiker und Musikhistoriker Bruno Spoerri, „wenn die Gruppe Jazz spielte, brillierte sie mit ausgefeilten Arrangements, stupenden Soli und war gleichzeitig fähig, nebenbei noch komische Elemente einfliessen zu lassen.»

Fast gleichzeitig mit dem Erfolg des Schlagers «Kriminaltango» 1959 nahm in Europa die Begeisterung für den Jazz stark ab. Wie viele andere Jazzmusiker in Europa musste Osterwald musste sich aus kommerziellen Gründen anders orientieren. Dabei halfen ihm Hits, in der Schlager- und Unterhaltungsbranche Fuss zu fassen.

Die Tanzmusik war in der Nachkriegszeit bis in die 80er-Jahre (bis zum Aufkommen der Diskotheken) die dominierende Live-Musik im deutschsprachigen Raum und vor allem in der Schweiz. Hunderte von Bands und Orchester luden in unzähligen Dancings und Nachtklubs zum Tanz ein. Osterwald war die Nr. 1 und leuchtendes Vorbild für Musiker wie Pepe Lienhard. Im deutschsprachigen Raum war Hazy Osterwald der Dancing-König, spielte mit seiner hochkarätigen Formation in den besten Häusern, war zu Gast in unzähligen TV-Shows und war offizielle Band bei den Olympischen Spielen in München und 1976 in Innsbruck. «Ich gerate in Rage, wenn ich sehe, wie Hazy heute dargestellt wird», sagt Lienhard, «es ist komplett falsch, ihn auf seinen Hit «Kriminaltango» zu reduzieren.» Hazy Osterwald ist ein Pionier und wohl der bedeutendste Musiker der Schweiz.»

Hazy, der Frauenheld

Hazy Osterwald mit einer Sängerin seiner Band in den 60er-Jahren. Alamy / www.alamy.com

Musiker üben auf Frauen scheinbar eine spezielle Anziehung aus. Bei Hazy habe ich mir dies ehrlich nie so richtig vorstellen können. Als ich ihn kennen lernte, war er ein verheirateter Mann mit drei Kindern. Ich sah in ihm nicht nur den Musiker, sondern auch den erfolgreichen Geschäftsmann und Family Man. Die Business-Einschätzung, die hat gestimmt. Aber ein Familienmensch konnte er gar nicht sein. 10 Monate im Jahr irgendwo auf der Welt auf Tournee und daheim eine Familie – auf Dauer lässt sich so etwas nicht auf die Reihe bringen.

«Hazy war ein Frauen-Versteher und die Frauen hatten ihn gern,» sagt Hazys langjähriger Roadmanager Heier Lämmler. Von Hazy Osterwalds Frauen-Geschichten am Rande von Konzerten wird hier nicht die Rede sein. Auch seine erste Ehefrau Katja ist ihm denn auf einer Tournee begegnet. Bis zur Hochzeit hatte das Paar kaum Gelegenheit, sich richtig kennen zu lernen. Hazy hat mir einmal erzählt, beim zweiten Date habe Katja eine seltsame Bemerkung gemacht, die er allerdings nicht ernst genommen habe. Sie wünsche sich, nicht mehr als 40 Jahre alt zu werden. 1965, kurz vor ihrem 40. Geburtstag, hat sich die Mutter von drei Kindern das Leben genommen.

Hazy blieb nicht lange allein. Noch vor ihrem Tod, im Winter 1963/64 plante Hazy und sein Sextett eine Tournee mit sechs Sängerinnen geplant: «Weg nach Hully Gully» war der Tour-Titel. Die sechs Damen würden ihm und den Boys unterwegs die langen Winterabende verkürzen, sagte er dem Reporter der «Antenne» des Schweizer Fernsehens. Ein lockerer Spruch, etwas frivol, aber nicht unzutreffend. Denn prompt verliebte sich Hazy unterwegs in die mexikanische Sängerin Ema Damia. Wenige Monate nach Katjas Freitod wurde Hochzeit gefeiert. Ema ist 13 Jahre an Hazys Seite geblieben, hat dann die Scheidung eingereicht und es geschafft, gleich die Hälfte von Hazys Vermögen mitzunehmen.

Hazy Osterwald mit seiner ersten Ehefrau und seiner Familie 1961. Comet Photo Ag (zürich) / ETH-Bibliothek

Das Hazy Osterwald Sextett mit einer Revuetruppe1962. Ullstein Bild Dtl. / ullstein bild

Sechs Jahre blieb Hazy Single und heiratete in dritter Ehe die Berner Schauspielerin Eleonore Schmid. Sie war es, die den 65jährigen überzeugte, weiter aktiv Musik zu machen. Nach der Auflösung seines Sextetts, zog er wieder los, als Bandleader und Aushängeschild der deutschen Band «The Entertainers». Auch im zweiten Teil seiner Karriere, die fast 15 Jahre dauerte, ist ihm der Erfolg treu geblieben. 1992 konnte er In der TV-Sendung «Schweiz aktuell» eine positive Bilanz über sein damaliges Familienleben ziehen: «Ich bin nie glücklich gewesen. Jetzt endlich stimmt alles. Mit den Kindern stimmt es und mit Eleonore bin ich glücklich.»

Hazy, der Fast-Fussballer

Hazy Osterwald im Fussballdress Zvg / zvg

Die Interessen des Rolf Erich Osterwalder bewegten sich in den Teenager-Jahren zwischen Klavier und Spielwiese. Hazys Vater Dölf Osterwalder war ein bekannter Fussballer. Er spielte vor dem 1. Weltkrieg beim FC Aarau. Nach Kriegsende fand er in Bern eine Stelle als Bundesbeamter, spielte weiter bei den Young Boys, dem FC Bern und schaffte es gar in die Nationalmannschaft. Auch Sohn Rolf hatte es anfänglich mehr in den Beinen als im Kopf. Er spielte mit dem linken und rechten Fuss gleich gut. Die seltene Begabung war ideale Voraussetzung für eine Karriere als Stürmer. Bald sagte man ihm auch nicht mehr Rolf, sondern Häsu, wie seinem Vater. Sein fussballerisches Talent hat Hazy-Häsu immer gern erwähnt. Erst als eine Schülerband im Gymnasium einen Pianisten suchte kippte das Interesse. Er stieg ein und war nach kurzer Zeit Bandleader.

Nun tanzte der 15jährige auf zwei Hochzeiten. Hier mit den Händen, dort mit den Füssen. Nebenbei ging er auch noch ins Gymnasium. Ohne grossen Einsatz. Hazy wollte Geologie studieren. Ein mit der Familie befreundeter Geologe hatte erzählt, wie man in diesem Beruf überall auf der Welt hinkomme. Mit dem Ausbruch des 2. Weltkriegs musste Hazy die geologischen Träume aufgeben. Gute Musiker konnten wenigstens für ein paar Franken noch irgendwo spielen. Grosse Orchester waren plötzlich möglich. «Mach lieber Musik als tschutten», hatte ihm sogar sein Fussball-Vater geraten. Hazy war schon bald mittendrin und ist drin geblieben.