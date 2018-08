Demos von Rechten und Linken nach Tötungsfall in Chemnitz Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes auf einem Stadtfest in Chemnitz im ostdeutschen Bundesland Sachsen finden am Montagabend Kundgebungen von rechten und linken Gruppierungen statt. Am Sonntag artete eine Demonstration von rechtsextremen Gruppen aus. sda/dpa/reu

Rechte Gruppierungen versammelten sich am Montagabend bei der Karl-Marx-Statue in Chemnitz. (Bild: EPA/FILIP SINGER)

Am Montagabend um 18.10 Uhr meldete die Polizei Sachsen auf Twitter einen Zwischenfall. Es habe eine Auseinandersetzung verschiedener Versammlungsteilnehmer gegeben. Diese habe unterbunden werden können.

Gerade kam es zu einer kleineren Auseinandersetzung verschiedener Versammlungsteilnehmer am Karl Marx Monument. Dies wurde durch die Einsatzkräfte sofort und konsequent unterbunden. Jetzt hat sich die Lage wieder beruhigt. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 27. August 2018

Für den Montag riefen linke und rechte Gruppierungen zu Demonstrationen in Chemnitz auf. Linke Gruppen wie "Chemnitz nazifrei" wollten gegen eine von der rechtspopulistischen "Bürgerbewegung Pro Chemnitz" geplante Kundgebung protestieren.

Die Chemnitzer Polizei sieht sich für die neuen Kundgebungen am Montagabend gut aufgestellt. "Wir sind auf die Einsatzlage heute Abend gut vorbereitet", sagte Polizeipräsidentin Sonja Penzel vor Journalisten. "Wir haben ausreichend Kräfte angefordert - und wir werden mit der Stadt gemeinsam den Schulterschluss üben und nicht zulassen, dass Chaoten diese Stadt für ihre Zwecke vereinnahmen."

Auf Twitter wurde zu der Kundgebung vor dem Karl-Marx-Monument zudem folgendes Video eines Journalisten veröffentlicht:

Noch ein kurzes Update aus #Chemnitz. Die Stimmung heizt sich auf. Nach Trauerdemo sieht das nicht aus. #c2708 pic.twitter.com/zz8ZsSWp7p — Felix Huesmann (@felixhuesmann) 27. August 2018

Kundgebungen nach Tötungsdelikt

Die Kundgebungen folgen auf ein Tötungsdelikt vom Sonntag. Beim blutigen Streit am frühen Sonntagmorgen am Chemnitzer Stadtfest wurden drei Männer zum Teil schwer verletzt. Ein 35-Jähriger erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Alle drei sind laut den Ermittlern Deutsche. Bei dem Streit, dessen Hintergrund noch unklar ist, sollen Messer zum Einsatz gekommen sein. Die Polizei nahm zwei Personen vorübergehend fest.

Nach der Gewalttat hatte sich die Situation in Chemnitz hochgeschaukelt, auch befeuert durch Gerüchte in den sozialen Netzwerken. Nach einer von der AfD organisierten Spontankundgebung mit rund einhundert Teilnehmern zogen am Sonntagnachmittag dann rund 800 Menschen durch die Innenstadt. Dazu aufgerufen hatte eine rechtsextreme Hooligangruppe.

Es kam zu Zusammenstössen mit der Polizei, die zunächst mit der Situation überfordert schien. Auf Videos ist zu sehen, wie Ausländer von Personen aus der Masse heraus attackiert werden. Zu hören sind Rufe wie "Wir sind das Volk", aber auch rechte Parolen wie "Deutsch, sozial, national". Aus Sicherheitsgründen war zuvor das Stadtfest abgebrochen worden.

Haftbefehl gegen Syrer und Iraker

Am Montag erliess ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen einen 23-jährigen Syrer und einen 22 Jahre alten Iraker wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Sie sollen nach einem Streit mehrfach ohne erkennbaren Grund auf das Opfer eingestochen haben.

Eine Sprecherin der Polizei widersprach Darstellungen, es sei zu der tödlichen Auseinandersetzung zwischen den zwei Migranten und drei Deutschen gekommen, nachdem Frauen von den Asylbewerbern belästigt worden seien. Dafür gebe es keine Anhaltspunkte, sagte die Sprecherin.

"Bitte beteiligt euch nicht an Spekulationen", appellierte die Chemnitzer Polizei in einem Tweet am Sonntag, offenkundig um fremdenfeindlichen Agitationen den Boden zu entziehen. Die Polizei dementierte zudem Gerüchte, wonach es angeblich einen zweiten Todesfall gegeben habe.

"Kein Platz für Selbstjustiz"

Deutsche Politiker verurteilten die Eskalation scharf. "In Deutschland ist kein Platz für Selbstjustiz, für Gruppen, die auf den Strassen Hass verbreiten wollen, für Intoleranz und für Extremismus", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Zu den Ereignissen in #Chemnitz: In Deutschland ist kein Platz für Selbstjustiz. pic.twitter.com/O39AZsU1zl — Steffen Seibert (@RegSprecher) 27. August 2018

"Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Strassen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin, das hat bei uns in unseren Städten keinen Platz, und das kann ich für die Bundesregierung sagen, dass wir das auf das Schärfste verurteilen", betonte Seibert.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner twitterte: "Ein schrecklicher Mord, dessen Hintergründe unklar sind, wird in Chemnitz aufs Widerlichste für rassistische Ausschreitungen instrumentalisiert."

Auch die rechtspopulistische AfD distanzierte sich von der Gewalt. Sie hatte am Sonntag ebenfalls eine Demonstration in Chemnitz veranstaltet. Diese habe "nichts, aber auch gar nichts, mit den anschliessend stattgefundenen Jagdszenen in der Stadt zu tun" gehabt, erklärte der sächsische Parteichef Jörg Urban.