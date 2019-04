Zahl der Todesopfer nach Anschlägen in Sri Lanka auf 310 gestiegen ++ zwei Schweizer Opfer ++ Staatspräsident erklärt Notstand Die Zahl der Todesopfer nach den Bombenanschlägen vom Sonntag auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka ist auf 310 gestiegen. Rund 550 weitere Personen wurden nach jüngsten Angaben zudem verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag in Colombo mitteilte. Am Montagabend bestätigte das EDA, dass auch zwei Schweizer Staatsangehörige unter den Todesopfern sind.

Was wir wissen:

Was : Eine Reihe von Anschlägen auf christliche Kirchen und Hotels erschüttert am Ostersonntag Sri Lanka. Sechs Explosionen waren laut Forensiker Selbstmordanschläge.

: Eine Reihe von Anschlägen auf christliche Kirchen und Hotels erschüttert am Ostersonntag Sri Lanka. Sechs Explosionen waren laut Forensiker Selbstmordanschläge. Wo : Hauptstadt Colombo und Umgebung, sowie Batticaloa im Osten

: Hauptstadt Colombo und Umgebung, sowie Batticaloa im Osten Opfer : 290 Personen kamen bei den Anschlägen ums Leben, rund 550 weitere Personen wurden verletzt. Das EDA bestätigte am Montagabend, dass zwei Schweizer Staatsangehörige bei den Anschlägen getötet wurden. Schweizer Online-Medien berichteten ausserdem über den Tod eines in Bern lebenden Ehepaars mit srilankischen Wurzeln. Das EDA gab am Montagabend bekannt, dass es auch eine in der Schweiz lebende schweizerisch-srilankische Familie unterstützt, deren Eltern unter den Todesopfern sind.

: 290 Personen kamen bei den Anschlägen ums Leben, rund 550 weitere Personen wurden verletzt. Das EDA bestätigte am Montagabend, dass zwei Schweizer Staatsangehörige bei den Anschlägen getötet wurden. Schweizer Online-Medien berichteten ausserdem über den Tod eines in Bern lebenden Ehepaars mit srilankischen Wurzeln. Das EDA gab am Montagabend bekannt, dass es auch eine in der Schweiz lebende schweizerisch-srilankische Familie unterstützt, deren Eltern unter den Todesopfern sind. Wer : Wie die Regierung von Sri Lanka am Montagmorgen (MEZ) erklärte, sei die lokale Terrorgruppe National Thowheed Jamath für die tödlichen Anschläge verantwortlich.

: Wie die Regierung von Sri Lanka am Montagmorgen (MEZ) erklärte, sei die lokale Terrorgruppe National Thowheed Jamath für die tödlichen Anschläge verantwortlich. Staatspräsident Maithripala Sirisena erklärte den öffentlichen Notstand im Interesse der öffentlichen Sicherheit, der Wahrung der öffentlichen Ordnung und der Sicherung der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen für die Bürger

im Interesse der öffentlichen Sicherheit, der Wahrung der öffentlichen Ordnung und der Sicherung der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen für die Bürger Die Polizei warnte bereits vor mehr als einer Woche vor Anschlägen.

(sda/stg/jk/mef/lex/stp) Am Montagabend bestätigte das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, dass bei den Anschlägen zwei Schweizer Staatsangehörige getötet wurden.

Eines der Schweizer Opfer besass gemäss EDA eine zweite Staatsangehörigkeit. Ein drittes Familienmitglied, das über zwei ausländische Nationalitäten verfügte, starb ebenfalls. Das EDA sei mit den Angehörigen in Kontakt und unterstütze sie im Rahmen des konsularischen Schutzes, teilte das Aussendepartement weiter mit.

Die Schweizer Botschaft in Colombo unterstützt ausserdem eine in der Schweiz lebende schweizerisch-srilankische Familie, deren Eltern unter den Todesopfern sind.

Anschläge und Todesopfer in mehreren Städten

Nachdem die Polizei am Sonntag von 207 Toten gesprochen hatte, stieg die Zahl am Montagmorgen nochmals auf fast 300 Personen. Unter den Toten sind den lokalen Behörden zufolge mehr als 30 Ausländer. Dazu gehörten Bürger Indiens, der USA, Grossbritanniens, Portugals, Chinas, der Niederlande, Belgiens und der Türkei. Schweizer seien nach bisherigem Kenntnisstand nicht unter den Opfern, hiess es am Montag vom EDA. «20 Minuten online» berichtete jedoch, unter den Toten sei auch ein aus Sri Lanka stammendes und in Bern lebendes Ehepaar. Die Reisehinweise für Sri Lanka passte das Aussendepartement bereits am Sonntag an.

Mindestens 67 Personen starben in der St.-Sebastians-Kirche des nahe von Colombo gelegenen Orts Negombo. 25 weitere wurden in einer Kirche in Batticaloa im Osten des Landes getötet. Auch hier gingen die Sprengsätze während der Osterfeierlichkeiten hoch.

Am Nachmittag wurden dann mindestens zwei weitere Menschen bei einer siebten Explosion in einem Hotel in einem Vorort Colombos getötet. Eine achte Explosion ereignete sich kurz darauf in einem anderen Vorort: Dort riss ein Selbstmordattentäter nach Polizeiangaben drei Polizisten mit in den Tod.

Die Anschläge auf drei Kirchen in unterschiedlichen Landesteilen und vier Hotels in Colombo und der Umgebung der Hauptstadt wurden am Sonntag fast zeitgleich und teils von Selbstmord-Attentätern verübt, als in den Kirchen die Ostergottesdienste begannen. Die Regierung Sri Lankas macht inzwischen die lokale Terrorgruppe National Thowheed Jamath für die Anschläge verantwortlich.

#BREAKING: Sri Lanka Govt names terror group behind the deadly bombings. Local Jihadi group National Thowheed Jamath responsible for the terror attacks. Govt admits to massive intelligence failure, issues apology to the victims. SL was alerted by a friendly country on April 4. — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 22. April 2019

Sprengsatz und Dutzende Zünder in Colombo gefunden

In der Nähe eines der Anschlagsorte vom Ostersonntag in Sri Lanka ist ein Sprengsatz in einem geparkten Auto gefunden worden. Bombenentschärfer sprengten das Fahrzeug am Montag in der Nähe der St.-Antonius-Kirche in Colombo, nachdem darin ein Sprengkörper entdeckt worden war, wie die Polizei mitteilte.

An einem anderen Ort der Stadt seien an einer Bushaltestelle 87 Zünder sichergestellt worden. Ein Mann wurde den Angaben zufolge in der Gegend um die Kirche festgenommen.

Der Fund des Sprengsatzes und die Sprengung lösten in der Umgebung eine Panik aus, wie Videos in sozialen Medien zeigten. Zeugen berichteten auf Twitter zudem, dass die Polizei den Festgenommenen vor einer aufgebrachten Menge schützen musste.

Erneute Ausgangssperre und Festnahmen am Montag

Die srilankische Polizei hat auch am Montag eine Ausgangssperre verhängt. Diese geht von 20 Uhr bis 4 Uhr Ortszeit. Sie solle bis auf weiteres gelten. Die Nutzung von Online-Netzwerken wurde einstweilen untersagt. Regierungschef Ranil Wickremesinghe sprach von «feigen Angriffen».

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0 — Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21. April 2019

Bei einer Razzia in einem Haus in Colombo wurden nach Polizeiangaben am Sonntag 13 Personen festgenommen. Alle seien Bürger Sri Lankas. Bei dem Einsatz seien drei Polizisten getötet worden. Im Zusammenhang mit den Anschlägen seien insgesamt 24 Personen festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Die Motive der Attentäter waren auch am Montagmorgen noch unklar. Islamistische Terrorangriffe hatte es bisher in dem tropischen Inselstaat nicht gegeben. Nur rund zehn Prozent der Bevölkerung Sri Lankas sind Muslime, die Mehrheit sind Buddhisten.

Premiermister Ranil Wickremesinghe erklärte, Sri Lanka wolle mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft möglichen Verbindungen der Attentäter ins Ausland auf den Grund gehen. Nach seinen Worten stammten alle Festgenommenen aus Sri Lanka.

Rohrbombe entschärft

Nach der Anschlagsserie in Sri Lanka entschärften Sicherheitskräfte nahe des Flughafens der Hauptstadt Colombo auch eine Rohrbombe. Ein Polizeivertreter sagte, der selbstgebaute Sprengsatz sei am Sonntagabend an einer der Strassen zum Hauptterminal entdeckt worden. Spezialisten der Luftwaffe hätten die Rohrbombe entfernt und unschädlich gemacht.

Verwüstung und Zerstörung: Vor der Kirche Batticalova in Colombo herrscht Chaos nach der Explosion. (Bild: Keystone) Eine Explosion ereignete sich auch im Hotel Shangri-la. Polizisten und Forensiker sichern nach dem Attentat Spuren. (Bild: Keystone) Mehrere Kirchen in Sri Lanka wurden von Explosionen erschüttert. (Bilder: Keystone) Sicherheitskräfte bewachen die Sankt-Anthony-Kirche in Colombo. Über 100 Menschen kamen bei der Anschlagsserie ums Leben. Männer helfen einer älteren Frau in der Nähe von einem der Explosionsorte in der Hauptstadt Colombo. Mehrere Kirchen in Sri Lanka wurden von den Explosionen erschüttert. Das Innere der Sankt-Anthony-Kirche wurde durch den Anschlag zerstört. Und auch vor der Kirche liegt einiges in Trümmern. Neben Polizisten und dem Militär sind auch etliche Feuerwehrleute im Einsatz. 15 Bilder Tote und Verletzte nach Anschlagserie in Sri Lanka

An den Tatorten boten sich grausame Bilder. Nach einem Besuch an drei Anschlagsorten erklärte Wirtschaftsminister Harsha de Silva: «Ich habe überall Leichenteile verstreut gesehen.» Es habe «viele Opfer einschliesslich Ausländern» gegeben.

Regierungschef Wickremesinghe appellierte über Twitter an die Bevölkerung, «geeint und stark» zu bleiben. Die Regierung unternehme alles, um die Lage in den Griff zu bekommen. Präsident Maithripala Sirisena rief ebenfalls zur Ruhe auf. Die Regierung berief eine Krisensitzung ein.

Eines der Hotels, das Cinnamon Grand Hotel, liegt in der Nähe der Residenz des Regierungschefs. Dort wurde nach Angaben eines Hotelmitarbeiters ein Mensch bei einer Detonation im Restaurant getötet. Betroffen waren zudem des Shangri La und das Kingsbury Hotel.

Regierung wurde vorgewarnt - Premier nicht informiert

Mehr als eine Woche vor der Serie von Selbstmordanschlägen in Sri Lanka hatte die Polizei des Landes Hinweise auf mögliche Angriffe auf Kirchen.

Der stellvertretende Polizeichef Priyalal Dissanayake verfasste am 11. April ein Schreiben, in dem er von Anschlagsplänen einer einheimischen radikal-islamischen Gruppe auf katholische Kirchen sowie die indische Botschaft in Sri Lanka warnte. Namentlich genannte Verdächtige hätten nach dem Anschlag auf zwei Moscheen im März im neuseeländischen Christchurch gegen andere Religionen gehetzt, hiess es.

Der Sprecher des sri-lankischen Kabinetts, Rajitha Senaratne, bestätigte am Montag bei einer Medienkonferenz die Echtheit des an mehrere Polizeieinheiten adressierten Schreibens, das Telekommunikationsminister Harin Fernando auf Twitter veröffentlicht hatte. Premierminister Ranil Wickremesinghe sei jedoch nicht informiert worden.

Senaratne, der auch Gesundheitsminister ist, kritisierte das angespannte Verhältnis zwischen Wickremesinghe und den Sicherheitsdiensten unter Staatspräsidenten und Verteidigungsminister Maithripala Sirisena.

Sirisena hatte Wickremesinghe Ende vergangenen Jahres überraschend entlassen und ersetzt. Wickremesinghe gewann aber den Machtkampf und blieb im Amt. «Dies ist das einzige Land, wo, wenn der Premierminister den Sicherheitsrat einberuft, sie (gemeint sind deren Mitglieder) nicht erscheinen», sage Senaratne.

Nur rund zehn Prozent der Bevölkerung Sri Lankas sind Muslime. Islamistische Terrorangriffe hatte es bisher in dem Inselstaat nicht gegeben.

«Abscheuliche Taten»

Führende Politiker aus aller Welt verurteilten derweil die Anschläge. Bundespräsident Ueli Maurer schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: «Im Namen des Bundesrats verurteile ich die schweren Angriffe auf religiöse Feiern in Colombo. Den Angehörigen der Opfer und den Behörden Sri Lankas spreche ich mein tief empfundenes Mitgefühl aus.»

Nationalratspräsidentin Marina Carobbio und Ständeratspräsident Jean-René Fournier erfuhren «mit Trauer und Bestürzung» von den Anschlägen in Sri Lanka, wie die Parlamentsdienste via Twitter mitteilten. Carobbio und Fournier verurteilten Intoleranz und religiösen Hass.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel schrieb in einem Kondolenztelegramm: «Es ist schockierend, dass Menschen, die sich versammelt hatten, um gemeinsam das Osterfest zu begehen, ein bewusstes Ziel dieser hinterhältigen Angriffe waren.» Sie fügte hinzu: «Religiöser Hass und Intoleranz, die sich heute auf so schreckliche Weise manifestiert haben, dürfen nicht siegen.»

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, es handle sich um «abscheuliche Taten». Der russische Präsident Wladimir Putin sprach von einem «grausamen und zynischen Verbrechen». Israels Staatspräsident Reuven Rivlin äusserte sich ähnlich. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb: «Das ist ein Angriff auf die gesamte Menschheit.»

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez twitterte: Der Tod «Dutzender Menschen, die Ostern feierten, bringt uns zum Weinen». Die britische Premierministerin Theresa May forderte: «Wir müssen zusammenhalten und sicherstellen, dass niemand seinen Glauben in Furcht praktizieren muss.»

Papst Franziskus gedachte in der Ostermesse der Opfer der Anschläge. Vor zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom sprach er von einem «dramatischen Ereignis» und sprach den Opfern seine «innige Nähe aus».

Reisehinweise aktualisiert

Das EDA aktualisierte nach der Anschlagserie seine Reisehinweise für Sri Lanka: Es bestünden «weiterhin latente politische Spannungen, und es muss im ganzen Land mit Demonstrationen und Ausschreitungen gerechnet werden. Informieren Sie sich vor und während der Reise in den Medien und bei Ihrer Reiseleitung über die Entwicklung der Lage. Vermeiden Sie politische Diskussionen, auch auf den sozialen Medien. Meiden Sie Kundgebungen jeder Art und befolgen Sie die Anweisungen der lokalen Behörden.»