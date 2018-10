AfD-Vertreterin Katrin Ebner-Steiner: «Wir müssen die Grenze mit Zäunen schützen» Sie ist der CSU-Schreck in Niederbayern: AfD-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner. Im Interview erzählt sie, warum der Islam nicht zu Deutschland gehört und welche Ziele sie hat. Interview: Christoph Reichmuth

Karin Ebner-Steiner

Katrin-Ebner Steiner, Sie stammen aus einer CSU-Familie. Warum bekämpfen Sie die CSU?

Die CSU lässt keinen Dialog mit den Bürgern zu. Das hat sich gezeigt, als es um den Bau von Flüchtlingsheimen in Deggendorf ging. Jeder, der irgendwie gegen diesen Bau war, galt als Nazi. Die CSU hat den Kontakt zum Bürger in Bayern verloren. Wer Mitglied der CSU ist, wird bevorteilt. Diesen Filz wollen wir aufbrechen.

Die AfD grenzt sich zu wenig stark von der äussersten Rechten ab. In Chemnitz marschierte ein Teil der AfD-Spitze Hand in Hand mit der islamfeindlichen Pegida-Bewegung. Haben Sie damit keine Probleme?

Die AfD Bayern hat entschieden: Wir wollen nicht mit anderen Organisationen marschieren. Zu Chemnitz: Die AfD ist dort zusammen mit Pegida aufgetreten. Die rechtsextreme Hooligan-Szene hat ihre eigene Demonstration abgehalten. Am Ende vermischten sich die beiden Demonstrationszüge – das war von der AfD so nicht gewollt und liess sich auch nicht verhindern.

Die vormalige AfD-Chefin Frauke Petry wollte Björn Höcke einst aus der Partei ausschliessen. Wie stehen Sie zum rechten Flügel der Partei?

Ich sehe mich als Vermittlerin zwischen den Strömungen innerhalb unserer Partei. Es wird ständig auf einzelnen Statements von Herrn Höcke herumgeritten, einige seiner Aussagen werden gesondert und aus dem Kontext heraus betrachtet. Das alles lenkt aber ab von den wahren Problemen in unserem Land. Es gibt Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben und mit ihrer Rente nicht über die Runde kommen. Wir sehen Menschen in unseren Städten, die sammeln Pfandflaschen, damit sie ihre Miete bezahlen können. Es findet ein Austausch unserer Bevölkerung statt. Das sind die wahren Probleme.

Gehört der Islam Ihrer Meinung nach zu Deutschland?

Muslime, die hier arbeiten, Steuern bezahlen, sich integriert haben und sich an die Regeln halten, gehören zu Deutschland. Nicht aber der Islam. Wir stehen auch zur Religionsfreiheit. Aber: wir wollen – wie in der Schweiz – ein Minarettverbot, die Moscheen müssen sich unseren Ortsbildern anpassen. Wir wehren uns auch gegen Schweinefleisch-Verbote an unseren Schulen, wir wollen, dass unsere Weihnachtsmärkte auch in Zukunft Weihnachtsmärkte und nicht Wintermärkte heissen.

Stellen Sie das Recht auf Asyl in Frage?

Wir können nicht die ganze Welt bei uns aufnehmen. In Afrika warten Millionen von migrationswilligen Menschen darauf, in Richtung Europa loszuziehen. Wir brauchen eine Festung Europa. Solange die EU-Aussengrenzen nicht gesichert sind, müssen wir die innerdeutschen Grenzen schützen.

Wie würde denn Grenzschutz aussehen, wenn Sie darüber bestimmen könnten?

Wir müssen die komplette deutsch-österreichische Grenze mit Zäunen schützen. Da gibt es gute Firmen in Israel, die bauen solche Zäune.

Im Vergleich zu 2015 wandern kaum noch Menschen über die deutsch-österreichische Grenze ein.

Wenn wir Zäune haben, dann kommt gar niemand mehr in unser Land. Solche Massnahmen sprechen sich bei den Fluchtwilligen sehr rasch herum. Wir müssen die Flüchtlings­lager in heimatnahen Gebieten der Flüchtlinge ausbauen. Dort soll die Möglichkeit gegeben sein, Asylanträge zu stellen. Damit können wir verhindern, dass sich die Menschen überhaupt auf den Weg nach Europa machen. Und wir zerstören die Schlepperindustrie.

Welches Wahlresultat wünschen Sie sich für Ihre Partei in einer Woche?

Wenn wir die 12,4 Prozent halten können, die wir bei den Bundestagswahlen geholt haben, dann ist das ein Erfolg. Landtagswahlen sind anders als Bundestagswahlen, daher könnte ich auch schon mit 10 Prozent leben. Ich gehe aber von deutlich höheren Werten aus.

Wäre für Sie eine Koalition mit der CSU denkbar?

Eine solche Koalition wird es nicht geben, sowohl die CSU als auch die AfD schliessen ein Zusammenregieren aus. Mittelfristig aber streben wir Regierungsverantwortung an.

Das sind hohe Ziele.

Wir machen knallharte Opposition, um den Menschen in Bayern die Augen zu öffnen, um sie aufzuklären. Ich bin zuversichtlich, dass sich eine solche Politik bei den nächsten Wahlen zu unseren Gunsten niederschlagen wird, dass wir in einigen Jahren in die Regierungsverantwortung gehen können.