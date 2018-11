Weltstrafgericht: Rebellenführer beklagt Verletzung seiner Rechte

Alfred Yekatom, ein Rebellenführer der Zentralafrikanischen Republik, hat vor dem Weltstrafgericht die Verletzung seiner Rechte beklagt. Er sei bei seiner Verhaftung in seiner Heimat gefoltert und misshandelt worden, sagte er am Freitag in Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof.