USA drohen Europa mit Sanktionen gegen Nord Stream 2

Seit Juli 2015 wird die Aktiengesellschaft Nord Stream 2 im Handelsregister des Kantons Zug ­geführt. Die Firma ist eine Projektgesellschaft, die gegründet wur­de, um eie zweite Gaspipeline von Russland nach Norddeutschland zu planen, zu bauen und danach zu betreiben. Der Weg führt dabei durch die Ostsee - gleich wie bei der ersten und seit sieben Jahren in Betrieb stehenden Nord-Stream-Pipeline. Diese wird von der Nord Stream AG betrieben, die ihren Sitz ebenfalls in Zug hat, jedoch getrennt von der Nord Stream AG 2 agiert. Beide Firmen sind Tochtergesellschaften des russischen Erdgasfördergiganten Gazprom. Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG ist der Deutsche Matthias Warnig. Der Verwaltungsrat liegt überwiegend in russischer Hand, einzig der Vorsitzende kommt aus Deutschland und ist mit Ex-Bundeskanzler und Putin-Vertrauten Gerhard Schröder umso prominenter besetzt. (sw)