Live Hier live: Trump muss geteilten Kongress hinnehmen, ist aber besser als Clinton und Obama Schicksalswahlen in den USA: Bislang sieht es so aus, als würden sich die Umfragen bewahrheiten. Es geht darum, ob Kongress und Senat künftig von den Republikanern oder den Demokraten beherrscht werden. Beides hat Einfluss auf die Politik von Präsident Donald Trump. Alle News, Reaktionen und Einordnungen hier.

Die Prognosen werden immer deutlicher: Der Senat bleibt in Händen der Republikaner, das Repräsentantenhaus geht an die Demokraten.

Der Sieg der Demokraten fällt weniger deutlich aus, wie erwartet.

Shirley Gilman aus Springfield an der Wahlveranstaltung des Republikanischen Senatskandidaten Josh Hawley (Bild: AP/Chaelie Riedel, Springfield, 6. November 2018) Mitt Romney, Republikanischer Senator von Utah und früherer Präsidentschaftskandidat, nach seinem Wahlsieg. (Bild: AP/Gene Sweeney Jr, Utah, 6. November 2018) Die Freude bei den Demokraten ist gross. (Bild: AP/Jacquelyn Martin, Washington, 6. November 2018) Der Republikaner Jim Newberger spricht in der Wahlnacht zu Gästen einer «Election Night Party». (Bild: AP/Andy Clayton-King, Bloomington, 6. November 2018) Die Republikanerin Marsha Blackburn wird von der Country Sängerin Gretchen Wilson nach ihrer Wahl in den Senat umarmt. (Bild: AP/Mark Humphrey, Franklin, 6. November 2018) Fox News verkündet den Sieg des Republikaners Ted Cruz. (Bild: AP/Jeffrey McWhorter, Dallas, 6. November 2018) Die Unterstützer freuts. (Bild: AP/David J Phillip, Houston, 6. November 2018) 7 Bilder Grosser Jubel: So bewegen die Midterms

05:44 Uhr Oder reitet Donald Trump auf einer Welle?

Und natürlich beginnt nun auch die Debatte darüber, ob das Resultat der Wahl einer Niederlage für Präsident Donald Trump gleichkommt. Man kann sagen: Ja, klar. Wenn Demokraten sogar in Wahlkreisen in Texas, Oklahoma, Kansas und Iowa zahlreiche Mandate gewinnen, dann muss man dafür das Aushängeschild der Republikaner verantwortlich machen. Andererseits: Wo Trump in der letzten Woche um Stimmen warb, schnitt seine Partei recht gut ab. So gewannen die Republikaner (gemäss Zwischenresultaten) die Senatsrennen in Texas, Indiana, Missouri und Florida. (Hinzu kam ein Sieg in North Dakota -- in diesem Staat hatte Trump zuletzt im September Wahlkampf betrieben.) Auch gewann ein Klon des Präsidenten das prestigeträchtige Duell um den Gouverneursposten in Florida. Und Ohio wird auch künftig von einem Republikaner regiert. Wiegen diese Siege die Niederlage im Repräsentantenhaus auf? Trump sagt Ja. (Renzo Ruf)

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. November 2018

05:28 Uhr 77-Jährige als Heldin

Texas gilt als tief rot: Seit über 50 Jahren fiel der Bundesstaat nicht mehr an einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Bei den Midterms lag jedoch eine Überraschung im Bereich des Möglichen. Der demokratische Beto O'Rourke forderte Amtsinhaber Ted Cruz heraus und liebäugele mit einem Sieg.

Die Mobilisierung schien jedenfalls zu funktionieren. Der Fernsehsender MSNBC filmte in El Paso eine 77-Jährige, die sich trotz Rollstuhl und Sauerstoffflasche zum Wahllokal wagte. Ausgerüstet mit einem Beto O'Rourke T-Shirt. Auf die Frage des Reporters, weshalb sie den Demokraten unterstütze, wurde sie emotional und meinte: «Weil er all das repräsentiert, was Trump nicht ist.» Damit eroberte sie die Herzen der Demokraten im Sturm. (Jürg Krebs)

WATCH: Pamela, 77, with her oxygen tank and her “BETO FOR SENATE” T-shirt, fights back tears while talking about seeing Rep. O'Rourke while they both voted in Texas this morning:



“We’re honored that he was here … We want him to win.”https://t.co/qDB70fNNbp pic.twitter.com/zpapr62e1c — MSNBC (@MSNBC) 6. November 2018

05:09 Uhr Reitet Nancy Pelosi auf einer Welle?

Eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus bedeutet: Nancy Pelosi wird wieder Vorsitzende (Speakerin) in der grossen Parlamentskammer. Sie hatte diesen Posten bereits einmal, von 2007 bis 2011 inne. Die Demokraten werden zwischen 230 bis 240 Sitze haben, was einem Plus von gegen 35 Sitze gleichkommt. Ist es bereits zu früh darüber zu diskutieren, ob das nun eine "blaue Welle" ist oder nicht? Ich persönlich fand den Begriff (und das Gegenargument der Republikaner, dass die Wahl vielmehr eine "rote Mauer" symbolisieren werde) immer ein wenig lächerlich. Aber ein Blick auf die historische Statistik zeigt, dass sich Präsident Donald Trump damit brüsten kann, die Verluste für seine Partei in Grenzen gehalten zu haben. Ronald Reagan verlor 1982 26 Sitze. George Bush büsste 1990 acht Sitze ein. Clinton verlor 1994 54 Sitze. George W. Bush gewann 2002 acht Sitze, im Nachgang zu 9/11. Und Obama schliesslich verlor 2010 rekordverdächtige 63 Sitze. Trump schlug sich also besser als die Demokraten Obama und Clinton in ihrer jeweils ersten Zwischenwahl, aber wohl schlechter als die Republikaner Reagan, Bush senior und Bush junior. Share (Renzo Ruf)

See to me this is a wave election. In the House, where the entire country got to vote, Dems are winning with ease. Further, there have been some surprises, which is indicative of a wave in my mind. — (((Harry Enten))) (@ForecasterEnten) 7. November 2018

04:58 Uhr Erster homosexueller Gouverneur

Jared Polis hat am Dienstag Medienberichten zufolge die Wahl zum Gouverneur von Colorado gewonnen. Wie unter anderem der Fernsehsender CNN berichtete, wird der Politiker der Demokratischen Partei damit der erste bekennende homosexuelle Regierungschef eines Bundesstaats in der Geschichte der USA werden. Polis folgt dem populären Parteikollegen John Hickenlooper im Gouverneurssitz in Denver, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr kandidieren konnte. Er besiegte seinen republikanischen Herausforderer Walker Stapleton. (sda)

04:47 Uhr So ändern sich die Staaten

Die Stimmen in meinem Heimatstaat sind nun fast ausgezählt, und in Virginia sind die Demokraten die grossen Gewinner. Sie erobern voraussichtlich drei Sitze mehr und stellen künftig sieben der elf Mandate, die Virginia im Repräsentantenhaus zustehen. Damit ist Virginia nun nicht mehr ein «Swing State», sondern ein «Blue State», eine Hochburg der Demokraten. Damit schliesst sich ein Transformationsprozess ab, vor gut einer Dekade begann - nachdem die Republikaner bei der Wahl 2006 acht der elf Sitze gewonnen hatten. Den Demokraten gelang es, die Vorherrschaft der Republikaner mit pragmatischen Kandidaten zu durchbrechen. So luchste in der Agglomeration von Richmond eine ehemalige CIA-Agentin dem amtierenden Republikaner sein Mandat ab. In Norfolk gewann (knapp) Elaine Luria, die jahrelang im Dienste der Marine (Navy) war. Vielleicht ist dies ein Erfolgsrezept für die nationalen Demokraten? (Patrick Müller)

04:45 Uhr Republikaner bauen im Senat ihre Mehrheit aus

An der US-Ostküste ist es jetzt 22.45 Uhr (Schweiz 4.45 Uhr) und wenn man sich durch die Trump-kritischen Medien klickt wie "New York Times" und CNN schaut, so wird klar: Der ganz grosse Triumph für die Demokraten wird das nicht. Die "blaue Welle" bleibt aus. Der Demokraten-Sieg im Repräsentantenhaus wurde von den Umfragen vorausgesagt, fällt aber nicht triumphal aus. Und im Senat bauen die Republikaner ihre Mehrheit aus - genau darauf hatte Trumps Schluss-Kampagne gezielt. Auch das sagten die Umfrageinstitute voraus, die vor zwei Jahren bei den Präsidentschaftswahlen massiv gescholten wurden, weil sie einen Sieg von Hillary Clinton prophezeit hatten. (Patrik Müller)

04:43 Uhr Zum ersten Mal muslimische Frauen

Erstmals sind muslimische Frauen in den US-Kongress gewählt worden: Rashida Tlaib (42) aus dem Bundesstaat Michigan und Ilhan Omar (36) aus Minnesota ziehen beide für die Demokraten in das Repräsentantenhaus ein. Das meldeten der US-Sender CNN, die Nachrichtenseite Buzzfeed und der lokale Sender MPR News aus Minnesota am Dienstagabend (Ortszeit). (sda)

04:34 Uhr Republikaner behalten Mehrheit im Senat

Bei den Kongresswahlen in den USA behalten die Republikaner von Präsident Donald Trump ihre Mehrheit im Senat. Das meldeten die US-Sender CNN, ABC und Fox News am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von ersten Ergebnissen und Hochrechnungen übereinstimmend. (sda)

04:32 Uhr Republikaner legen im Senat zu - Demokraten-Held verliert

Anders als im Repräsentantenhaus, wo jetzt auch CNN eine Mehrheit für die Demokraten prophezeit, schneiden die Republikaner im Senat bislang gut ab. Dort hat die bisherige Senatorin Heidi Heidkamp ihren Sitz an einen Republikaner verloren. Und in Texas hofften die Demokraten auf die Sensation: Doch ihr Held Beto O' Rourke scheint nun gegen den republikanischen Amtsinhaber Ted Cruz zu verlieren, auch wenn CNN noch keine definitive Aussage macht (zurzeit 51,1 Prozent für Ted Cruz). (Patrick Müller)

Shootingstar Beto O'Rourke. (KEY)

03:25 Uhr Transsexuelle Kandidatin chancenlos

Vermont im Nordosten der USA gilt als progressiv; so wird der Staat im Senat in Washington durch den selbsternannten Sozialisten Bernie Sanders vertreten. Allzu experimentierfreudig ist aber auch Vermont nicht. Die erste transsexuelle Gouverneurskandidatin Christine Hallquist, die für die Demokraten antrat, gewann gemäss vorläufigen Resultaten weniger als 40 Prozent der Stimmen gegen den republikansichen Amtsinhaber Phil Scott. Sanders wurde übrigens wiedergewählt, mit fast 66 Prozent der Stimmen - wird er sich nun in zwei Jahren erneut fürs Weisse Haus bewerben? (Renzo Ruf)

03:22 Uhr Senat: Vorteil Republikaner

Meine nächste Prognose betrifft den Senat, die kleine Parlamentskammer. Derzeit stellen die Republikaner 51 der 100 Senatoren. Und alles sieht danach aus, als ob die Mehrheitspartei ihre Mehrheit verteidigen kann. Soeben wurde bekannt, dass Joe Donnelly aus Indiana es nicht geschafft hat, wiedergewählt zu werden. Donnelly ist ein Demokrat aus einem konservativen Staat. (Vizepräsident Mike Pence stammt aus Indiana.) Sollte auch Amtsinhaber Bill Nelson in Florida verlieren, dann würden die Demokraten selbst nach einem Sieg von Beto O'Rourke in Texas im Senat nicht das Sagen haben. Genau: Richtig gelesen, O'Rourke liegt nach Auszählung von 58 Prozent der Wahllokale (noch fehlen zum Beispiel die Stimmen aus dem progressiven Grossraum Houston) vorn. Ist das der einzige Überraschungserfolg der Demokraten am heutigen Abend? (Renzo Ruf)

03:18 Uhr Obama ruft zum Wählen auf

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Amerikaner zur Abstimmung bei den Kongresswahlen aufgerufen. «Heute sind Sie an der Reihe, ihre Stimme zu erheben, um den Kurs des Landes zum Besseren zu ändern», schrieb der demokratische Ex-Präsident am Dienstag auf Twitter. «Gehen Sie raus und wählen Sie.» (sda)

Today is the day. Today, it’s your turn to raise your voice to change the course of this country for the better. So make it count. Get out there and vote. Go to https://t.co/NKXRGNgbZX or call 833-336-VOTE to confirm where you can vote and check voting hours. pic.twitter.com/6xdMbKhwkr — Barack Obama (@BarackObama) 6. November 2018

03:09 Uhr Repräsentantenhaus: Vorteil Demokraten

Ausgerechnet der (tendenziell konservative) Nachrichtensender Fox News Channel lehnt sich aus dem Fenster heraus und prognostiziert als erstes Massenmedium eine Machtübernahme der Demokraten im Repräsentantenhaus. Bisher sieht es danach aus, als ob die Demokraten in Virginia zwei Sitze von den Republikanern gewinnen werden (Wahlbezirke, die in den Vorstädten verankert sind) und in Florida einen. (Renzo Ruf)