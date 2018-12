Wegen drohenden Zöllen: US-Autolobby will Handelspakt mit Europa Um angekündigten Zöllen auf Autoeinfuhren in die USA zuvorzukommen, lobbyieren Vertreter der US-Autobranche für ein Handelsabkommen mit der EU.

Die Logos der zwölf Mitglieder der Alliance of Automobile Manufacturers. (Bild: Screenshot Alliance of Automobile Manufacturers, 15. Dezember 2018)

Vertreter der US-Autoindustrie haben sich am Freitag bei einer Anhörung des US-Handelsbeauftragten Robert Light­hizer vehement für ein Handelsabkommen mit der EU stark ­gemacht. Sie verlangten eine Umkehr in der Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump. «Ein Handelsabkommen wäre eine einzigartige Möglichkeit, Schranken zu beseitigen», sagte Jennifer Thomas von der Alliance of Automobile Manufacturers, die zwölf grosse Hersteller vertritt, darunter auch die US-Ableger europäischer Marken wie BMW, Volkswagen oder Mercedes-Benz.

Die Autovertreter erklärten, die bereits verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium schadeten der US-Autoindustrie. Die Einkaufspreise für Stahl im US-Inland seien teils um 30 Prozent nach oben gegangen. Weitere Zölle auf Autos müssten unbedingt vermieden werden. Eine Begründung für eine Gefährdung der nationalen Sicherheit durch den transatlantischen Auto­handel sei nicht zu erkennen. Die Lobbyisten machten die Wichtigkeit einer Harmonisierung bei der technischen Regulierung der Autos deutlich. Die Anpassung verschlinge Millionen jährlich, sagte Charles Uthus vom American Automotive Policy Council.

Abkommen ist im Sinne der EU

Nach der Implementierung der Stahl- und Aluminiumzölle drohen jetzt auch Zölle auf Auto­einfuhren in die USA in Höhe von 25 Prozent. Unter anderem die deutschen Autobauer versuchen sich dagegen zu wehren und haben Trump im Gegenzug Investitionen in den USA angeboten.

Ein Handelsabkommen zwischen Europa und den USA für Industrieprodukte ist im Sinne der EU – die EU-Handelsbeauftragte Cecilia Malmström möchte die Verhandlungen dazu vorantreiben. Andere US-Branchen, etwa die Landwirtschaft, würden jedoch auch gerne Teil eines solchen Abkommens werden. (sda)