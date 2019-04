«Notre Drame» – Die Titel der Zeitungen am Tag nach der Katastrophe von Paris Der Brand der berühmten Kathedrale in Paris schockiert die Welt. Am Tag nach der Feuersbrunst dominiert das Ereignis die Titelseiten der Presse in Frankreich sowie weltweit. Ein Überblick.

(dvm) Das Feuer in der weltberühmten Kathedrale mitten in der Pariser Altstadt war am Montagabend ausgebrochen. Der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen, der Brand zerstörte den Sakralbau teilweise. Das genaue Ausmass des Schadens war am frühen Dienstagmorgen noch nicht bekannt.

Die Bilder der brennenden Kathedrale gingen um die Welt. Die Schlagzeilen sprechen für sich:

«Das Desaster»

«Unsere Dame der Tränen»

La Une du @le_Parisien de ce mardi 16 avril 2019. Le fil des événements en direct ici >https://t.co/v8Sa2i0INe pic.twitter.com/tDxhgoSnye — Le Parisien (@le_Parisien) 15. April 2019

«Das Herz in Asche

«Die Tragödie von Paris»

La UNE du journal de demain 💔 pic.twitter.com/x0N8qjceRv — Les Echos (@LesEchos) 15. April 2019

«Unser Drama»

Notre drame - la une de Libération du mardi 16 avril 2019 pic.twitter.com/dRCIexgGZ4 — Libération (@libe) 15. April 2019

«Inferno verwüstet Paris»

The Guardian front page, Tuesday 16 April 2019: Inferno devastates Notre Dame pic.twitter.com/nz5MwECipX — The Guardian (@guardian) 15. April 2019

«Paris weint um seine geliebte Dame»

The front page of tomorrow's Daily Telegraph: 'Paris weeps for its beloved lady' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/6LG0gAgPSE — The Telegraph (@Telegraph) 15. April 2019

«Die Flammen verwüsten Notre-Dame, Symbol der europäischen Kultur»