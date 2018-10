Türkischer Aussenminister zum Khashoggi-Fall: Beweise bisher nicht an USA weitergegeben

Nach Fall Khashoggi: Glencore-Verwaltungsratspräsident fährt nicht nach Saudi-Arabien

Anthony Hayward, der Verwaltungsratspräsident von Glencore, nimmt nächste Woche nicht an der Investoren-Konferenz in Riad teil. Nebst dem Verwaltungsrat der in Zug ansässigen Rohstoff-Händlerin haben weitere Unternehmens-Vertreter abgesagt.