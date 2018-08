Trumps Ex-Anwalt Cohen hat einen Deal mit der Justiz ausgehandelt

Der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, wird am Dienstag vor einem Gericht in New York erscheinen. Cohen soll sich laut Medienberichten in dem Ermittlungsverfahren gegen ihn zu einem Schuldeingeständnis bereit erklärt haben.