Trump gab sich offenbar im Wahlkampf 2016 offen für ein Treffen mit Putin

US-Präsident Donald Trump soll sich im Wahlkampf 2016 offen für ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gezeigt haben: Dies gab sein damaliger Wahlkampfberater George Papadopoulos in einer schriftlichen Aussage an, die am Freitagabend (Ortszeit) vor einem US-Gericht eingereicht wurde.