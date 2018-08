Thailänder sorgt für viele Tränen Der alleinerziehende Chatchai Parn-Uthai wollte seinen zwei kleinen Söhnen den Muttertag nicht verderben. Dafür zog er sich ein rosa Spitzenkleid über – und wird nun in den sozialen Medien gefeiert. Ulrike Putz, Singapur

Chatchai Parn-Uthai und einer seiner beiden Söhne bei der Zeremonie. (Bild: Facebook)

Man kann nicht sagen, dass Chatchai Parn-Uthai ein vollkommen durchschnittliches Leben führt: Der 32-jährige Thailänder arbeitet im westthailändischen Kanchanaburi nicht nur als Planungsingenieur bei einer der grössten Zementfabrikanten Thailands. Seit einigen Jahren ist Chatchai als alleinerziehender Vater neben seinem Job für seine beiden Söhne Imsome (3) und Ozon (5) zuständig: Seit der Scheidung ihrer Eltern leben die beiden beim Vater, die Mutter ist inzwischen nach Europa gezogen.

Auch wenn alleinerziehende Väter im ländlichen Thailand beileibe nicht die Norm sind, erregten Chatchais Versuche, seinen Söhnen die Mutter zu ersetzen, bis anhin keine grosse Aufmerksamkeit. Das Facebook-Profil des Ingenieurs erzählt von einem Familienleben, das abgesehen von der Abwesenheit der Mutter recht normal erscheint: Die drei Chatchais gehen im Wald Pilze suchen, fahren an den Strand, besuchen an hohen buddhistischen Feiertagen den örtlichen Tempel. Wie ganz Thailand jubeln sie, als Anfang Juli das in einer Höhle verschollene Jugend-Fussballteam erst gefunden und dann gerettet wird.

Söhne sollten nicht ausgegrenzt werden

Doch dann steht Anfang August die Feier des thailändischen Muttertags im Kindergarten der beiden Buben an. Der Tag wird in Thailand traditionell mit einem Schulfest nur für Mütter begangen: Dabei überreichen ihre vor ihnen knienden Kinder den Müttern in einer feierlichen Zeremonie Blumengirlanden, die die Dankbarkeit und Liebe der Kinder ausdrücken sollen. Chatchai fürchtet, dass seine Söhne sich ausgegrenzt fühlen werden, wenn sie nicht an der Zeremonie teilnehmen können. Also fasst er einen Entschluss, der ihm weltweit die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen sichern wird.

Am Morgen des 9. August streift sich Chatchai ein von seiner Mutter geliehenes rosa Spitzenkleid mit weisser Ansteckblume über, klemmt sich eine Schleife ins Haar und machte sich auf den Weg zur Schule: Wenn er seinen Söhnen schon Vater und Mutter in einem ist, will er ihre Mutter auch bei der Schulfeier vertreten. Kornpat Ae Sukhom, eine Freundin Chatchais, filmt mit ihrem Handy, wie seine beiden Söhne erst verwirrt und dann strahlend zu Füssen ihres Vaters knien und dem verschämt grinsenden Mann unter lauter Frauen rot-weisse Blumengebinde schenken.

Kornpat postet den Filmclip und Fotos der Feier auf ihrer Facebook-Seite. «Beste Mutter 2018» schrieb sie dazu. Was dann folgt, ist ein Lehrstück darüber, wie Nachrichten im Zeitalter der sozialen Medien in Windeseile den Globus umrunden. Innerhalb der ersten sechs Stunden haben bereits 22000 Facebook-Nutzer das Video geteilt, inzwischen haben es knapp 7 Millionen Menschen gesehen und Chatchais Facebook-Wall mit gerührten Kommentaren zugepflastert. Er selbst hat dort nur einen Kommentar abgegeben: «Ich bin alleinstehender Vater zweier Kinder. Man tut, was man kann.»

Chatchai wurde in den vergangenen zehn Tagen von thailändische Medien richtiggehend belagert, die seine Geschichte erzählt und ihn mit seinen Jungs in Talkshows ausgefragt haben. Der Ingenieur hat den Rummel bis anhin mit freundlicher Bescheidenheit über sich ergehen lassen. Vielleicht erhofft er sich ja, dass all die Aufmerksamkeit ihm am Ende eine neue Liebe beschert. Auf seiner Facebook-Seite jedenfalls schrieb Chatchai vor dem Beginn des Rummels, dass er bereit sei für eine neue Beziehung.