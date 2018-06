Technischer Defekt führte zu Brand in Europa-Park Der Grossbrand, der vor anderthalb Wochen in Europas grösstem Vergnügungspark ausgebrochen war, ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Eine schwarze Rauchsäule steigt am Samstagnachmittag über dem Europapark Rust auf. Bild: KEYSTONE/DPA/Christine Gertler

Der Brand, der am vergangenen Samstag im Freizeitpark «Europa-Park» im deutschen Rust wütete, ist wahrscheinlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Dies teilt das zuständige Polizeipräsidium Offenburg am Mittwochmorgen mit.

Hinweise auf ein Fremdverschulden würden derzeit nicht vorliegen, heisst es weiter. Die Auswertungen seien jedoch noch nicht ganz abgeschlossen.

Der Grossbrand ereignete sich am Morgen des 26. Mai bei der Attraktion «Fjord-Rafting». Rund 300 Feuerwehrleute konnten das Feuer bis am darauffolgenden Sonntag löschen. Der Brand wurde von zahlreichen Europapark-Besuchern gefilmt oder fotografiert und via Twitter und Instagram geteilt:

Man will entspannt Euromir fahren und dann das:#Europapark pic.twitter.com/9FsfOTXuIR — JustDontDoIt \ッ/ (@SwaggyDude33) 26. Mai 2018

#Europapark#kraftundsicherheitallen#einsatzkräften Ein Beitrag geteilt von Michael Huber (@kioskwsbb) am 26.5.2018, 19:33

Party ist aus.. Und alle wollen auf einen Schlag raus. Leitstelle hat's aber im Griff. Verkehr fließt #Europapark pic.twitter.com/39u3WppXsH — Schleierjunge (@veil_son) 26. Mai 2018

lur