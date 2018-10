Süd- und Nordkorea räumen Landminen an der Grenze

Kommentar

Durchbruch in Nordkorea: Höhepunkt der Gipfel-Diplomatie

Nach vorsichtigem Abtasten ist dem interkoreanischen Spitzentreffen in Pjöngjang am zweiten Tag ein Durchbruch gelungen. Die Aussicht auf nukleare Abrüstung, auf gesicherten Frieden, ja sogar auf eine spätere Wiedervereinigung der geteilten Halbinsel war noch nie so gross wie jetzt. Eine deutliche Botschaft an US-Präsident Donald Trump – diese Chance muss schnellstens beim Schopf gepackt werden.