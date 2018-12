Schüsse auf Strassburger Weihnachtsmarkt: Tote und Verletzte +++ Polizei geht von Terror aus +++ Täter flüchtig Ein Unbekannter hat am Dienstagabend auf dem Strassburger Weihnachtsmarkt das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Elf weitere wurden verletzt, wie die Präfektur des Départements Bas-Rhin mitteilte. Der Täter sei flüchtig. Die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen.

Was wir wissen

Unbekannter eröffnet Feuer auf Strassburger Weihnachtsmarkt

Mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte

Täter ist flüchtig

Polizei geht von Terror aus

(sda) Frankreichs Innenministerium sprach von einem «ernsthaften Sicherheitsvorfall» und forderte die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben. Einen ähnlichen Appell hatte zuvor Strassburgs Vize-Bürgermeister Alain Fontanel veröffentlicht.

Événement en cours à Strasbourg, ne relayez pas de fausses rumeurs. pic.twitter.com/0g2MIVJwqX — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 11. Dezember 2018

Zu den Hintergründen der Schiesserei lagen zunächst keine Angaben vor. Unklar war, ob ein terroristisches Motiv im Spiel war. Der Strassburger Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und grössten in Europa. Er zieht viele Besucher in die elsässische Stadt.

Nach den Schüssen auf dem Weihnachtsmarkt riegelte die Polizei auch das Gebäude des Europäischen Parlaments in Strassburg ab. Dort finden in dieser Woche Plenarsitzungen des Parlaments statt, hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiter halten sich deshalb in der Stadt auf. Wegen der polizeilichen Absperrung konnten Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten das Gebäude am Abend zunächst nicht verlassen.

הירי בשטרסבורג: 2 הרוגים ו-11 פצועים. שניים מהם במצב קשה - המצוד נמשך, העיר בעוצר pic.twitter.com/3eUR6uRGr8 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 11. Dezember 2018

🔴🇫🇷 ALERTE : Première vidéo de la scène à #Strasbourg. Plusieurs personnes au sol après des coups de feu. La police fait évacuer la rue saint Hélène et la place #Kleber. Des militaires sont sur place. Des ambulances affluent sur les lieux concernés. pic.twitter.com/ChJs7CPmw5 — La Plume Libre (@LPLdirect) 11. Dezember 2018