USA: Stillstand in der Causa Kavanaugh Rund um das Berufungsverfahren um den Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh kommt es am Montag zu einer Anhörung. Ob dort auch Blasey Ford, die behauptet, einst Opfer eines sexuellen Übergriffs durch Kavanaugh gewesen zu sein, erscheint, ist unklar. Renzo Ruf, Washington

Brett Kavanaugh sieht sich dem Vorwurf der versuchten Vergewaltigung ausgesetzt. (AP Photo/J. Scott Applewhite/AP; Washington, 6. September 2018)

Ein Ultimatum soll den Stillstand überwinden, in dem sich das Berufungsverfahren für Brett Kavanaugh – dem Kandidaten von Präsident Donald Trump für den freien Sitz am Supreme Court in Washington – derzeit befindet. Bis am heutigen Freitagmorgen hat Christine Blasey Ford Zeit, um dem Vorsitzenden der Justizkommission im Senat mitzuteilen, ob sie am kommenden Montag an einer Anhörung in der kleinen Parlamentskammer teilnehmen werde.

Das öffentliche Hearing soll sich um den Vorwurf drehen, den Blasey Ford zuerst in einem vertraulichen Brief an zwei demokratische Politikerinnen in Kalifornien und dann im Gespräch mit der «Washington Post» erhoben hatte: Kavanaugh, konservatives Mitglied eines Berufungsgerichts in der Hauptstadt, soll sie zu Beginn der 80er-Jahre während einer Party sexuell belästigt haben. Unter Alkoholeinfluss stehend habe er versucht, sie zu vergewaltigen, sagte Ford. Kavanaugh, der damals 17 Jahre alt gewesen sein soll, wies die Anschuldigungen in mehreren schriftlichen Stellungnahmen zurück.

Dementis von potenziellen Zeugen

Auch gaben potenzielle Zeugen Dementis ab. Weder Brett Kavanaugh noch Blasey Ford allerdings äusserten sich seit der ­Publikation des «Post»-Artikels am letzten Wochenende öffentlich. Kavanaugh wurde gesehen, wie er jeden Tag das Weisse Haus in Washington besuchte.

Blasey Ford, die an einer Universität in Palo Alto (Kalifornien) als Psychologie-Professorin tätig ist, kritisierte zuletzt die republikanische Mehrheit in der Justizkommission in scharfen Worten. Über ihre beiden Anwältinnen liess sie ausrichten, dass sie die Eröffnung einer Untersuchung durch die Bundespolizei FBI fordere. Der Ausschussvorsitzende Chuck Grassley, ein langjähriger Senator aus Iowa, wies dieses Ansinnen aber zurück. Die Vorwürfe fielen nicht in die Zuständigkeit des FBI, sagte der Senator. Stattdessen machte er den Vorschlag, dass sich Kommissionsmitarbeiter – die regelmässig mit komplexen Ermittlungen beauftragt werden – mit Ford zu einem vertraulichen Gespräch treffen könnten. Blasey Ford wollte auf dieses Angebot aber vorerst nicht eingehen.

Führende Republikaner äusserten deshalb bereits den Verdacht, Ford habe sich von der demokratischen Senatsminderheit einspannen lassen, um die Kavanaugh-Nomination zu torpedieren. (rrw)