Wie Pädophile durchs Tippen erwischt werden können Norwegische Forscher entwickeln das weltweit erste System, um Pädophile in Kinder-Chatrooms zu entlarven – während diese auf der Tastatur schreiben. Es gibt aber noch Fragen bezüglich Datenschutz. Niels Anner

Pädophile könnten schon bald durch das Tippen auf der Tastatur entlarvt werden.

Ein Selbsttest bestätigte Patrick Bours’ schlimmste Befürchtungen. Der Professor an der Technischen Hochschule Norwegens (NTNU) meldete sich in einem Chat für Kinder mit dem Namen «Maria14» an. «Nach kurzer Zeit wurde ich als vermeintliches Mädchen von Dutzenden von Männern angesprochen», erzählt er. Viele seiner Chatpartner machten bald sexuelle Avancen, fragten nach Nacktbildern.

Bours, ein Experte für IT-Sicherheit und Biometrie, will mit seiner Forschung gegen Grooming in Chatrooms vorgehen, also den Versuch von Pädophilen, mit Minderjährigen in Kontakt zu kommen, um Übergriffe zu begehen – eine weitverbreitete Gefahr für junge Internetnutzer. Er entwickelt deshalb das weltweit erste System, das mit künstlicher ­Intelligenz potenzielle Missbrauchstäter in Kinder-Chat- rooms entdecken soll.

Der Niederländer setzt dafür beim Schreibstil und der Verhaltensbiometrie an. Jeder Mensch, sagt Bours, bewege sich individuell, beim Gehen, aber auch beim Bedienen einer Tastatur; zudem gäbe es alters- und geschlechtsspezifische Charakteristika. Aufgrund der Länge des Tastendrucks und des Schreibrhythmus können Algorithmen Muster erlernen und mit Erfahrungswerten vergleichen; damit sind erstaunlich genaue Angaben über die tippende Person möglich.

Korrekte Aussagen nach wenigen Sätzen

Software von Patrick Bours und seinem Team konnte in ersten Tests mit Chat-Nachrichten bereits nach wenigen Sätzen in 8 von 10 Fällen korrekte Aussagen über das Geschlecht machen sowie eine Alterseinteilung vornehmen – beispielsweise jünger oder älter als 30 Jahre.

Das System soll vor Nutzern mit falschen Identitäten warnen. Dabei sei es wichtig, sagt Bours, dass Unstimmigkeiten rasch erkannt werden, denn Pädophile versuchten oft, Kinder in andere, nicht zu überwachende Programme wie etwa Skype zu locken. Die NTNU-Forscher setzen nicht allein auf Tastatur-Daten, sondern auch auf Sprachanalyse. Aufgrund von Daten aus Facebook-Einträgen werden dabei Gruppen der am häufigsten benutzen Wörter von Frauen, Männern und einigen Altersgruppen erstellt – zum Beispiel 13- bis 18-Jährige, 19- bis 22-Jährige oder über 30-Jährige.

Algorithmen können damit in Chat-Nachrichten jedes Wort analysieren und laufend die Wahrscheinlichkeit berechnen, zu welcher Gruppe der oder die Schreibende gehört. Nach kurzer Zeit erfolgt meist eine richtige Zuordnung. Ein ausgefeiltes System kann zudem ganze Sätze oder den Kontext mit einbeziehen. Die Kombination mit der Tastatur-Analyse minimiert die Gefahr, dass sich jemand verstellen kann. Nachahmung biometrischen Verhaltens sei sehr schwierig, da man gleichzeitig viele Faktoren beachten müsse, sagt Bours. Versucht also ein 40-Jähriger wie ein 12-Jähriger zu tippen und den Wortschatz eines Teenagers zu imitieren, dürfte eine gute Software bald Verdächtiges erkennen. Die nächsten Schritte im Projekt betreffen vor allem das Training des selbstlernenden Systems.

Polizeibehörden zeigen grosses Interesse

Die norwegischen Polizeibehörden zeigen grossen Interesse an dem Projekt. Ein Polizist, der bei Bours ein Master-Studium absolviert, kann für seine Diplomarbeit Daten aus sichergestellten Chats zwischen Kindern und Erwachsenen analysieren – Fälle, in denen Grooming tatsächlich versucht wurde. Hier könne die Software lernen, wie solche Konversationen ablaufen, erklärt Bours: Viele Missbrauchstäter würden mit einem unverdächtigen Gespräch eine Vertrauensbasis schaffen. Plötzlich kämen aber Geheimnisse ins Spiel, intime Fragen, ein sexueller Kontext. Spätestens hier kann eine Software Alarm schlagen, wenn sie nicht schon zuvor auf ein verdächtiges Alter gestossen ist.

Noch befindet sich das Projekt in der Entwicklungsphase. Damit bleibt Zeit, Fragen bezüglich Datenschutz zu klären. Mit einer Art Label könnten mit der Sicherungssoftware versehene Chatrooms Pädophile abschrecken und gleichzeitig von Eltern und Kindern als vertrauensvoll eingestuft werden.