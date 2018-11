Sie steht am Anfang der Proteste in Frankreich In einem Videobeitrag hat Jacline Mouraud Emmanuel Macron scharf kritisiert. Damit gab sie den Startschuss für die Proteste der «gelben Westen». Stefan Brändle, Paris

Ihre Schimpftirade in Reichtung Emmanuel Macron wurde im Internet millionenfach angeschaut und geteilt. Bild: Damien Meyer/AFP (Bohal, 13. November 2018)

Jacline Mouraud ist die Französin, die Emmanuel Macron auf dem falschen Fuss erwischt hat. Die 51-jährige, bisher völlig unbekannte Bretonin hat in einem Video, das inzwischen millionenfach eingesehen wurde, dem Präsidenten ihres Landes die Leviten gelesen: «Was machen Sie mit der Kohle der Franzosen», fragte sie zornig und gab damit den Startschuss für die Bewegung der «gelben Westen», das heisst jener Hunderttausender von Autofahrern und Landbewohnern, die seit Samstag Frankreich blockieren.

Auch Jacline Mouraud hat ihre im Auto obligatorische Warnweste übergezogen und ist auf die Strasse gegangen, um gegen die Erhöhung der Diesel- und Benzinsteuern zu protestieren. Die Mutter von drei Kindern arbeitet als Hypnosetherapeutin und besucht von ihrem kleinen Dorf Bohal aus ihre Kundschaft. Dort, in der tiefen Provinz, verkehren weder Busse noch Züge. Jacline – das übliche «que» ihres Vornamens lässt sie weg – absolviert deshalb nach eigenen Angaben 25 000 Kilometer im Jahr.

Die von Macron dekretierte Steuererhöhung trifft sie wie so viele Franzosen, die in den hinteren Winkeln des weiten Landes leben und auf ihr Auto angewiesen sind. Ihr Job sei gefährdet, erzählt sie in den Fernsehsendungen, in die sie wie aus dem Nichts plötzlich eingeladen wird. «Wollen Sie die Arbeitslosigkeit ankurbeln?», fragt sie bitterböse den Präsidenten, um ihm vorzuwerfen, er erhöhe die Steuern, um sich im Elysée-Palast neues Geschirr und in seiner Sommerresidenz an der Côte d’Azur ein Schwimmbad anzuschaffen. Solche ungeschminkten Sprüche kommen gut an in den armen Landgegenden Frankreichs, die seit dem Mittelalter nur reich geworden sind an Volksaufständen gegen den König und seine Steuervögte. Fast über Nacht ist Madame Mouraud zur Ikone einer ganzen Volksbewegung geworden, die sonst keine Chefs und Koordinatoren hat.

Möglich macht dies das Internet, wo die fünfminütige Schimpftirade der wackeren Bretonin bisher über sechs Millionen Mal angeklickt wurde. «Dagegen sind wir machtlos», musste selbst Premierminister Edouard Philippe einräumen. All die zahlreichen, teuer bezahlten Kommunikatoren der Regierung haben bisher kein Mittel gegen die Bretonin aus ihrem Asterix-Dorf gefunden. Dabei wirkt Mouraud nicht einmal überaus sympathisch, eher wie eine «râleuse», eine Nörglerin. Und sie fährt einen zehn Jahre alten Geländewagen und meint auf die Gegenfrage, warum sie nicht einen Kleinwagen mit einem tiefen Benzinverbrauch kaufe, lapidar, sie habe kein Geld dafür.

Aber Jacline Mouraud ist aufrichtig wie ihre Wut, die sie ausdrückt. «Wir sind nicht manipulierbar, und das macht sie verrückt», sagt sie selber an die Adresse der Mächtigen im fernen Paris. Der Geheimdienst klopfte, so heisst es, Mourauds Vergangenheit ab, um herauszufinden, ob sie eventuell eine Parteigängerin der Rechtsextremistin Marine Le Pen sei. Er fand nichts, ausser dem Zorn – Volkszorn – auf den Pariser Wahlmonarchen, der wie all seine Vorgänger die Steuern erhöht, obwohl er im Wahlkampf das Gegenteil versprochen hatte.