Schwimmender Volksheld in den Niederlanden Extremsportler Maarten van der Weijden schwimmt 195 Kilometer durch friesische Grachten. Der Ex-Olympiasieger wird von Tausenden Landsleuten angefeuert und sammelt Millionen für die Krebshilfe. Helmut Hetzel, Den Haag

Maarten van der Weijden schreibt Geschichte. Und das im Wasser. Der Extremsportler legte in den vergangenen drei Tagen schwimmend 195 Kilometer zurück. Van der Weijden absolvierte in der niederländischen Provinz Friesland die sogenannte Elf-Städte-Tour, die normalerweise im Winter von vielen Niederländern per Schlittschuh auf den zugefrorenen Grachten und Kanälen zurückgelegt wird.

Der 38-jährige Langstreckenschwimmer crawlte dabei für ­einen guten Zweck, nämlich für die Krebshilfe. 1,4 Mio. Euro wurden bereits für den Marathonmann und seine Wasser-Tour gespendet. Und es werden wohl noch einige Euro dazukommen. Denn kurz vor seinem Ziel erhielt der Schwimmer noch einmal grosse Unterstützung. Heute um die Mittagszeit, als van der Weijden die Ortschaft Dokkum passierte, flog eine Staffel von vier F-16-Maschinen der niederländischen Luftwaffe in Formation zu seinen Ehren über das Städtchen.

Premierminister fiebert mit

Der niederländische Premierminister Mark Rutte hatte rechtzeitig seinen Schreibtisch in Den Haag verlassen und war nach Dokkum geeilt, um den ehemaligen Olympiasieger anzufeuern. Rutte war dabei nicht alleine. Tausende Menschen säumten die Grachten, um van der Weijden auf seinen letzten Kilometern anzufeuern. Einige sprangen sogar ins Wasser, um dem Marathon-Mann Gesellschaft zu leisten und ihm Mut zu machen.

Die moralische Unterstützung konnte dieser gut gebrauchen. Nach der langen Strecke drückte der Schwimmanzug an manchen Stellen, rieb auf van der Weijdens Haut, sodass er Blasen am Rücken bekam. Premier Rutte sendete dem Wohltätigkeitssportler über Twitter eine Durchhalteparole: «Viel Erfolg bei deinem letzten schweren Tag bei der Elf-Städte-Tour, die du für einen guten Zweck zurücklegst. Alle Niederländer schwimmen heute mit dir mit.»

Wie ein Delfin über die Schleusen transportiert

Auch die Luftwaffe meldete sich nach ihrem Ehrenflug über den Kurznachrichtendienst: «Halte durch bis Leeuwarden Maarten.» Leeuwarden, die friesische Hauptstadt, war das Ziel van der Weijdens. Und dieses Mal wollte er es unbedingt erreichen. Denn ein erster Versuch, die 195 Kilometer zurückzulegen, war im vergangenen Jahr gescheitert. Damals musste er nach 163 Kilometern im Städtchen Birdaard aufgeben und seine Tour abbrechen, weil er zu erschöpft war und schon damals Probleme mit seinem Schwimmanzug hatte.

Nach der Motivationsspritze durch die Luftwaffe hatte er noch rund 20 Kilometer vor sich. Dabei musste van der Weijden noch einige Schleusen passieren. An diesen wurde er jeweils von seinem Team auf eine Bahre gelegt und wie ein Delfin über die Barrieren getragen, um nach dem Passieren derselben wieder zu Wasser gelassen zu werden.