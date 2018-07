Schweizer bei Angriff auf Touristen in Tadschikistan getötet

Bei einem Angriff auf Touristen in Tadschikistan sind am Sonntag vier Menschen getötet und zwei verletzt worden. Die Angreifer hätten «Messer und Schusswaffen» dabei gehabt, sagte Innenminister Ramason Hamro Rahimsoda am Montag in der Hauptstadt Duschanbe.