Schiesserei in Kalifornien fordert Dutzende Verletzte In einem Country-Club in Thousand Oaks (CA) ist es am Mittwochabend 23.20 Ortszeit zu einer Schiesserei gekommen. Das melden verschiedene amerikanische Medien, darunter der Fernsehsender ABC 7 und die Los Angeles Times . Dutzende Personen sollen verletzt sein.

Die Feuerwehr der Stadt Thousand Oaks schrieb auf Twitter, Feuerwehrleute und Rettungskräfte seien vor Ort, es gebe Berichte über mehrere Verletzte.

Wie die Zeitung «Ventura County Star» unter Berufung auf die Polizei berichtete, seien mindestens 30 Schüsse abgefeuert geworden. Der Vorfall begann am späten Mittwochabend (Ortszeit) um etwa 23.20 Uhr in der «Borderline Bar & Grill», in der Stadt Thousand Oaks in Kalifornien.

Die Lage sei noch nicht unter Kontrolle, berichtete der Sender ABC. Es gebe Berichte, dass noch immer Schüsse abgefeuert würden.

Auf Bildern des Senders waren Einsatzkräfte zu sehen, die einen Verletzten versorgten. Mehrere Polizei- und Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. Ob sich noch Menschen in dem Lokal befinden war derzeit nicht bekannt.

Ein Augenzeuge berichtet zudem von einem erschossenen Security Guard. Der Schütze soll noch auf freiem Fuss sein. Die Polizei fahndet in einer gross angelegten Suchaktion nach ihm. (zar/sda)