G7-Gipfel in Kanada: Schatten über der Lichtgestalt Trudeau

Auch der G7-Gipfel in der kanadischen Charlevoix-Region am Freitag und Samstag wird von Protesten begleitet werden. Zentrum des Protests wird die Stadt Québec sein, die etwa 140 Kilometer vom Tagungsort entfernt ist. Wie viele Demonstranten kommen, ist unklar. Gewiss ist, dass ein grosses Kontingent an Sicherheitskräften bereitsteht. Etwa zwei Drittel des G7-Budgets der Bundesregierung in Höhe von 600 Millionen Can-Dollar, rund 270 Millionen Euro, sind für die Sicherheitsmassnahmen eingeplant. Die Bundespolizei stellt 3000 Beamte bereit, hinzu kommt die Provinzpolizei Surete du Québec und Militär. In Presseberichten ist von mehr als 9000 Sicherheitskräften die Rede.

Zahlreiche Gruppierungen und Organisationen haben sich zu einem «Anti-G7-Bündnis» zusammengeschlossen. Dazu gehört der kanadaweit aktive «Council of Canadians». «G7-Gipfel werden genutzt, um Freihandelsverträge zu fördern, die gegen das öffentliche Interesse sind und die Rechte indigener Völker und von Arbeitern verletzen», erklärt der Council.

Eine Onlinepetition «Make this the last G7 summit» – Macht dies zum letzten G7-Gipfel – wurde am Dienstagabend gestartet. Darin wird ein Ende der nach Ansicht der Initiatoren zu teuren Gipfel gefordert. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen solle der Schauplatz solcher Debatten sein, nicht ein rotierender Gipfel. Die Petition fordert dazu auf, die G7-Gipfel zu beenden.

Parlamentsdebatte verschoben

Bereits am Donnerstagabend soll in der Stadt Québec ein Protestmarsch stattfinden. Für Samstag sind in der Nähe des Parlaments auch Diskussionsforen und zum Abschluss eine «Anti-G7-Comedy-Show» geplant. Québecs regierende liberale Partei hat angesichts der erwarteten Proteste beschlossen, die Arbeit des Parlaments am Donnerstagnachmittag einzustellen und die Freitagsitzung abzusagen. Ein Oppositionsabgeordneter kritisierte diese Entscheidung. «Es ist so, als ob die Nationalversammlung Angst vor dem eigenen Volk habe» rügte er.

Bewohner in der Innenstadt von Québec sehen den Protesten mit gemischten Gefühlen entgegen. «Wir wissen alle, was 2001 passierte», sagt Marc-Antoine Doré, Geschäftsinhaber im historischen Stadtzentrum. Damals fand in Québec der Amerika-Gipfel mit US-Präsident George W. Bush statt. Die Stadt wurde mit einem Zaun abgeriegelt, aber der Zaun zog Demonstranten an. Tränengas lag über der Altstadt, und es gab hässliche Konfrontationen zwischen Polizei und Demonstranten. Einige Geschäftsinhaber bereiten sich darauf vor, die Schaufenster ihrer Betriebe mit Spanplatten zu schützen, sollte die Lage eskalieren. (gbq)