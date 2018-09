Salvinis Lega droht der Konkurs

Das Amt des Ministerpräsidenten in Italien darf getrost als prekäres Arbeitsverhältnis bezeichnet werden: Die nächste Regierungskrise lauert hinter jeder Ecke. Der unsichere Zeithorizont seines Amts wird sich auch Giuseppe Conte bewusst gewesen sein – zumal er zuvor einen guten Job als Rechtsprofessor und Anwalt hatte. Was lag für Conte also näher, als sich einen Plan B zurechtzulegen? Contes Plan war die Bewerbung für eine Professur an der renommierten Römer Sapienza-Universität, wie gestern publik wurde. Am kommenden Montag sollte er, als Wahlbedingung, in Rom eine Prüfung in «Englisch für Juristen» ablegen. Einige Nörgler der Opposition fanden das aber peinlich, und so lässt es Conte nun bleiben. (dsr)