Russlands Psychotherapiesitzung In einer penibel inszenierten TV-Sendung beantwortet der russische Präsident Wladimir Putin Fragen seiner Bürger – und erreicht «ganz Wundersames». Inna Hartwich, Moskau

Wladimir Putin während der gestrigen TV-Sendung in Moskau. (Bild: Sergej Chirikow/EPA)

Die Reporterin ist ganz ausser sich, ihre Stimme überschlägt sich im Halbdunkel des Japanischen Meeres. Mehr als ein Jahr lang schwammen hier, eingepfercht, etwa 100 Belugas und Orcas in wenigen Becken. «Walgefängnis» nennen die Umweltschützer die Anlage unweit von Wladiwostok. Nun aber, so sagt die Reporterin, sei die «Weltsensation» perfekt: Sechs Belugas und zwei Orcas werden freigelassen, genau das, wofür sich russische und internationale Umweltschützer eingesetzt hatten. Innerhalb von vier Monaten sollen alle Tiere freikommen, teilt der stellvertretende Ministerpräsident Alexej Gordejew sogleich mit. «So ein interessanter Zufall – oder die ganz wundersame Wirkung des ‹Direkten Drahtes›», sagt die Reporterin, die live auf allen staatlichen Fernsehsendern übertragen wird.

«Der direkte Draht» ist eine jährliche Inszenierung zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem Volk, eine landesweite Psychotherapiesitzung. Das Volk stellt Fragen, der Präsident antwortet – oder holt Minister in die Sendung, denen er die Verantwortung für alle Probleme im Land überträgt. Zufällig passiert in den mehr als vier Stunden, in denen die Menschen ihre Fragen einmal per SMS, einmal per Videoanruf oder im Saal vor Putin stellen, selten etwas. Die Moderatoren erklären: Kaum sei der Termin des «Drahtes» bekannt gewesen, sei es zum grossen Arbeitseifer von allerlei Beamten gekommen, niemand habe blossgestellt werden wollen. Es ist die ehrliche Aussage dessen, wie Politik in Russland funktioniert.

«Bitte helfen Sie uns, Wladimir Wladimirowitsch»

«Sie sind unsere letzte Hoffnung», sagen die zugeschalteten Männer und Frauen. «Bitte helfen Sie uns, Wladimir Wladimirowitsch.» Und Wladimir tut, was er kann – um die zuletzt stark gefallenen Zufriedenheitswerte für ihn zu stabilisieren. Er macht Zugeständnisse an junge Mütter, er verspricht Feuerwehrleuten höhere Löhne, er erklärt, die Ausgabe wichtiger Medikamente werde anders geregelt. Und er weint fast, als er die Frage, wofür er sich schäme, beantworten soll (für einen Bittzettel einer alten Frau, den er einst verloren habe). Seit fünf Jahren stagnieren die Einkommen der Russen. Die Fragen an Putin sind in diesem Jahr teils ungewöhnlich scharf formuliert.

Es sind vor allem die sozialen Probleme, auf die ihn die Menschen aufmerksam machen. Die Müllberge vor der Haustür, der Druck auf Kleinunternehmer, die fehlenden Ärzte auf dem Land. Putin schreibt fleissig mit, teilt Anweisungen an seine Untergebenen aus. Die Frage nach ukrainischen Gefangenen wischt er kurz beiseite, um etwas zu einem möglichen Bau einer Brücke über den Fluss Lena zu sagen. Die russische Beteiligung am Krieg im Donbass nennt er einen «völligen Unsinn und eine Lüge». Die westlichen Sanktionen schadeten der EU mehr als Russland und hätten die Russen dazu geführt, ihr eigenes Hirn einzuschalten. So spricht er und fügt hinzu: «Wir haben mit niemandem gestritten und haben auch nicht vor, mit jemandem zu streiten.»