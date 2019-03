Rücktritt angekündigt: May opfert sich für den Brexit Um den von ihr ausgehandelten EU-Austrittsvertrag zu retten, gibt Theresa May vorzeitig ihr Amt auf. Sebastian Borger, London

Theresa May verlässt das Parlament am Mittwochabend. (Bild: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

In einer Sitzung ihrer konservativen Fraktion kündigte die britische Premierministerin am Mittwochabend ihren vorzeitigen Rückzug an: «Das ist der richtige Schritt für unser Land und die Partei.» Unmittelbar nach der Erklärung der Regierungschefin kündigten zahlreiche Brexit-Hardliner an, sie würden dem Verhandlungspaket im dritten Anlauf zustimmen.

Als möglicher Abstimmungstermin wurde am Abend in London dieser Freitag, 29. März, genannt – eigentlich der Termin, an dem Grossbritannien aus der EU ausscheiden wollte. Nachdem der Europäische Rat vergangene Woche der Insel zusätzlichen Aufschub gewährt hatte, konsultierte die 62-Jährige mit führenden Vertretern der Partei-Rechten. Diese liessen erkennen, sie erwarteten von der 62-Jährigen einen Zeitplan für ihren Rücktritt. Im Gegenzug sei ihre Zustimmung zum Scheidungspaket aus Austrittsvertrag und politischer Zukunftserklärung zu erwarten.

Unter den Brexit-Befürwortern ausserhalb und innerhalb des Kabinetts gilt es als ausgemacht, dass Grossbritannien in den bevorstehenden Verhandlungen über die zukünftige politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Brüssel neue Führung braucht. Sie stehe «voll und ganz hinter dem Austrittsvertrag», teilte Parlamentsministerin Andrea Leadsom der BBC mit. Ob dies auch für die Zukunft gelte? «Das ist eine Angelegenheit für die Premierministerin.»

Gebannt verfolgten politische Beobachter jeden Halbsatz jener Brexit-Vorkämpfer, die wie Jacob Rees-Mogg nicht nur zweimal gegen den Vertrag gestimmt, sondern im Dezember auch der Parteichefin das Vertrauen entzogen hatten. Er neige nun dazu, dem Vertrag doch noch zuzustimmen, denn:

«Ein halber Laib ist besser als gar kein Brot.»

Ähnliche Töne waren auch von Ex-Aussenminister Boris Johnson zu hören, der zu den wichtigsten Anwärtern auf Mays Erbe zählt. Chancen rechnen sich auch Johnsons Nachfolger im Aussenamt, Jeremy Hunt, sowie Innenminister Sajid Javid und Parlamentsministerin Andrea Leadsom aus. Als Kandidat der rund 20 Brexit-Ultras, die einem chaotischen Austritt ohne Vereinbarung («No Deal») das Wort reden, dürfte Ex-Brexitminister Dominic Raab antreten. Bei den Buchmachern gilt Umweltminister Michael Gove als Favorit. Der einstige Vormann der Brexit-Kampagne ist anders als seine Mitstreiter mehrfach ausdrücklich auf jene 48 Prozent zugegangen, die Grossbritannien in der EU belassen wollten.

Kapriolen schlug die Brexit-Debatte auch in der oppositionellen Labour-Party. Ein Vertrauter des bekanntermassen EU-skeptischen Vorsitzenden Jeremy Corbyn, Aussenhandelssprecher Barry Gardiner, positionierte morgens seine Partei gegen den Fortbestand der Mitgliedschaft im Brüsseler Club. Das führte zu einem Sturm der Entrüstung, an dessen Ende sich die Parteiführung zu einem klärenden Wort gezwungen sah: In der abendlichen Abstimmung über mögliche Auswege aus der Brexit-Blockade werde es einen Fraktionszwang für ein zweites Referendum geben. Der Antrag der früheren Aussenministerin Margaret Beckett sieht die Zustimmung zu Mays Austrittsvertrag unter der Bedingung vor, dass dieser vor der endgültigen Ratifizierung dem Volk vorgelegt wird. Lehnen die Wahlbürger den ausgehandelten Deal ab, würde Grossbritannien in der EU verbleiben.

Premierministerin: «Ich habe viele Fehler gemacht»

Die Ergebnisse einer nicht-bindenden («indicative») Abstimmung über mögliche Brexit-Kompromisse sollten erst am späten Abend bekanntgegeben werden. Dass eine Partei-übergreifende Allianz unter Führung des erfahrenen früheren Tory-Kabinettsminister Oliver Letwin die Initiative an sich gerissen hatte, verstärkte den Druck auf die Brexit-Hardliner: Wie von May seit Monaten vorhergesagt hat die Blockade des Austrittsvertrages zuletzt als möglich erscheinen lassen, dass die Insel die Entscheidung vom Juni 2016 doch noch rückgängig machen könnte.

Abgestimmt wurde über acht Möglichkeiten, die von Abgeordneten vorgeschlagen wurden. Diese reichten von der Aufkündigung des Austritts über ein zweiten Referendum bis zu einem weichen Brexit, bei dem die Insel in Binnenmarkt und Zollunion verbleiben würde; auch der chaotische Austritt ohne Vereinbarung («No Deal») findet weiterhin Anhänger. Am Abend legte die Regierung dem Parlament jene Verordnung vor, welche die beiden neuen möglichen Austrittstermine 12. April und 22. Mai im britischen Recht verankern soll. Damit setzt Westminster die am Freitag im Europäischen Rat vereinbarten Bestimmungen um.

In der Fraktionssitzung hätten sich bewegende Szenen abgespielt, berichteten Tory-Abgeordnete den britischen Medien. George Freeman zitierte die Premierministerin mit den Worten: «Ich habe viele Fehler gemacht, ich bin auch nur ein Mensch. Ich flehe Sie an, Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie dem Deal zu, dann gehe ich.»“Anschliessend sei es im Saal ganz still gewesen, fügte Freeman hinzu: «Es war unglaublich traurig.»