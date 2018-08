Interview «Nazi-Jäger» zu Auslieferung von SS-Scherge: «Prozesse sind wichtig für die Opfer» Die USA überstellen einen ehemaligen polnischen SS-Schergen an Deutschland. Der Prozess kann dem einst von der SS im Trawniki-Lager ausgebildeten 95-Jährigen kaum mehr gemacht werden. Deutschlands letzter «Nazi-Jäger» Jens Rommel erklärt, weshalb. Christoph Reichmuth, Berlin

«Nazi-Jäger» Jens Rommel in seinem Archiv. (Bild: Thomas Kienzle/AFP (Ludwigsburg, 19. April 2018))

Jens Rommel, die USA schieben den ehemaligen KZ-Wächter Jakiv Palij nach Deutschland ab. Ist das eine gute Nachricht für Sie?

Herr Palij ist nicht auf Betreiben der deutschen Justiz ausgeliefert worden. Es gibt in Deutschland kein Verfahren gegen den Mann, und insbesondere liegt auch kein Haftbefehl vor. Die Auslieferung nach Deutschland war der Wunsch der US-Regierung, dem nun die Bundesregierung entsprochen hat.

Werden Sie gegen den Mann ermitteln?

Die Überstellung von Jakiv Palij nach Deutschland ändert überhaupt nichts an unserer Beweislage. Es gibt derzeit keine laufenden Ermittlungen gegen ihn, die zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen hatte aber in der Vergangenheit bereits Material zusammengetragen – auch mit Unterstützung der USA – und diese Akte dann an die Staatsanwaltschaft Würzburg weitergegeben. Dort hat man geprüft, ob dem Beschuldigten Beihilfe zum Mord nachgewiesen werden kann. Die Staatsanwaltschaft hat ihr Verfahren 2016 eingestellt mit der Begründung, die hohe Hürde der persönlichen Verantwortung im Strafrecht könne nicht übersprungen werden.

Wie viele greise Männer warten in Deutschland derzeit noch auf ihren Prozess?

Wir haben in den vergangenen Jahren etwa 30 Fälle pro Jahr an die Staatsanwaltschaften übergeben können. Das sind Fälle, bei denen wir einen Verdacht beschreiben können und wissen, dass die Person noch am Leben ist. Letztes Jahr etwa haben wir Fälle zu den Konzentrations­lagern in Buchenwald, Ravensbrück und Mauthausen an die Anklagebehörden übergeben. Derzeit sind vier Personen in Deutschland angeklagt, weil sie als Wachleute in verschiedenen Konzentrationslagern gearbeitet haben sollen. Wir hoffen, dass wir auch aus unseren aktuellen Ermittlungen noch weitere Beschuldigte ausfindig machen können. Das betrifft vor allem die Lager Sachsenhausen, Mittelbau-Dora, Gross-Rosen und Flossenbürg.

Warum starten die Ermittlungen erst jetzt? Bald ist es zu spät dafür.

Die aktuellen Überprüfungen zu Konzentrationslagern ergeben sich letztlich durch einen neuen Blickwinkel auf diese Taten. Der Bundesgerichtshof hat im Fall von Oskar Gröning – dem sogenannten «Buchhalter von Auschwitz» – entschieden, dass alleine die Dienstausübung als SS-Mann in einer Vernichtungsmaschinerie wie Auschwitz zu einer Mitverantwortung führen kann. Dass das ausreichend ist für eine Beihilfe zum Mord. Diesen Ansatz haben wir über Auschwitz und Majdanek hinaus auch auf andere Konzentrationslager übertragen.

Jakiv Palij war ja – zumindest sagen das die US-Behörden – ebenfalls Teil der Vernichtungsmaschinerie. Warum klagen Sie ihn nicht an?

Wir haben geprüft, ob wir den Gedanken aus dem Fall Gröning über die Konzentrationslager hinaus auf andere Einheiten übertragen können. Es wird deutlich schwieriger, wenn wir uns von festen Lagerstrukturen lösen müssen und es zum Beispiel mit beweglichen Einheiten zu tun haben. Bei den Trawniki-Männern ist es so, dass die meisten direkt in den Vernichtungslagern Sobibor oder Treblinka eingesetzt waren. Aber andere Trawniki-Männer waren in beweglichen Kompanien eingesetzt. Die hatten unterschiedliche Aufgaben. Sie waren zum Teil an Massakern beteiligt, zum Teil hatten sie aber auch den Auftrag, Zwangsarbeiter in Fabriken oder in der Landwirtschaft zu bewachen. Nicht alles kann als Mord bezeichnet werden. Unsere Schwierigkeit im aktuellen Fall ist, dass wir nicht genau feststellen können, in welcher Einheit der Betroffene tätig war. Deshalb schaffen wir die Verbindung von persönlichem Verhalten zu den Verbrechen nicht.

Können die Opfer oder ihre Nachkommen Genugtuung erfahren durch diese letzten, späten Prozesse?

Ein Strafverfahren bei Mordfällen kann das Unrecht nicht beseitigen. Auch nicht durch eine angemessene Bestrafung eines Täters. Ich hatte den Eindruck, dass es in den letzten Verfahren etwa gegen Ex-Wachmann Oskar Gröning für die Opfer und Angehörigen wichtig war, gegenüber der deutschen Justiz zu Wort zu kommen. Sie waren ja nicht nur Zeugen in den Prozessen, sondern sie konnten sich als Nebenkläger an diesen Verfahren beteiligen. Dadurch wurde nicht nur die Geschichte des Angeklagten gehört, sondern auch die Geschichte der Opfer. Ich hatte den Eindruck, dass das für viele, die sich den Verfahren angeschlossen hatten, ein ganz wichtiger Prozess war.