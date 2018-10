Unwetter auf Mallorca: Plötzlich stand alles unter Wasser Eine Unwetterkatastrophe auf Mallorca hat mindestens zehn Todesopfer gefordert, etliche Menschen werden noch vermisst. Die verheerenden Regen- und Schlammfluten rissen Dutzende Autos mit. Ralph Schulze, Madrid

Noch während des Regens tragen Einwohner ihre Habseligkeiten auf der Strasse zusammen. (Bild: Francisco Ubilla/AP (Sant Llorenc, 10. Oktober 2018))

Erst am Morgen wird das ganze Ausmass der Regen- und Schlammkatastrophe der vorhergehenden Nacht klar: In dem Ort Sant Llorenç des Cardassar, rund 60 Kilometer östlich von Mallorcas Inselhauptstadt Palma, sieht man in den Strassen umgestürzte Autowracks. Einige sind ineinander verkeilt. Andere liegen zerbeult auf dem Dach oder auf der Seite. Schlamm bedeckt Strassen und Hausfassaden.

Alles begann am Dienstagabend, als ein heftiges Unwetter den Dorfbach in Sant Llorenç in kurzer Zeit in einen reissenden Strom verwandelte. Die Wassermassen wälzten sich durch die Strassen des Ortes, in dem rund 8000 Menschen leben. Dutzende Autos wurden von den Fluten mitgerissen. Einige Fahrzeuge wurden von Sant Llorenç bis in den rund zehn Kilometer östlich liegenden Küstenort S’Illot geschwemmt.

Mann kämpft sich bis ans Ufer durch

Ein Bewohner in Sant Llorenç berichtete, wie er sein Leben rettete, als auch sein Auto von der Flutwelle erfasst wurde: «Ich konnte durch ein Fenster hinausklettern.» Sein Auto sei dann flussabwärts getrieben, er selbst habe sich schliesslich bis zum Ufer kämpfen können.

Binnen weniger Stunden seien rund 220 Liter Regen pro Quadratmeter über dem Inselosten niedergeprasselt, erklärte das staatliche Wetteramt nach der Katastrophe. Zu viel für den Bach Ses Planes. «Plötzlich stand alles unter Wasser», berichtete ein Dorfbewohner im lokalen Fernsehen. «Die Autos wurden wie Spielzeuge mitgerissen.»

Das Wasser drang durch Türen und Fenster in viele Häuser in Sant Llorenç ein. Viele Bewohner mussten sich in die oberen Stockwerke oder sogar auf die Dächer ihrer Behausungen flüchten. Auch auf Bäumen hatten Menschen Zuflucht gesucht. Alles sei so schnell gegangen, sagte Bürgermeister Mateu Puiggrós, das es nicht möglich gewesen sei, die Bevölkerung zu warnen. Nach der vorläufigen Bilanz der Behörden wurden wenigstens neun Menschen in Sant Llorenç sowie in den Nachbarorten S’Illot und Artá getötet. Zudem gab es zahlreiche Verletzte. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen. Etliche Personen gelten noch als vermisst. Die Behörden schlossen nicht aus, dass sich in mehreren Autos, die ins Meer gespült wurden, weitere Opfer befinden.

Einige Menschen starben in ihren Häusern, wo sie offenbar von der schnell ansteigenden Flut überrascht worden waren. Andere wurden in ihren Fahrzeugen gefunden, wie etwa zwei britische Touristen, die im Wrack eines Taxis entdeckt wurden. Der Taxifahrer wird noch vermisst.

Bisher schlimmste Unwetterkatastrophe

Es ist die schlimmste Unwetterkatastrophe, an die sich die Menschen auf Mallorca erinnern können. Im Jahr 2001 waren bei einem Unwetter mit orkanartigem Wind fünf Menschen auf der Insel gestorben und 80000 Bäume entwurzelt worden. 1989 kamen bei Überschwemmungen fünf Menschen auf Mallorca und der Nachbarinsel Ibiza um.

Mehr als 400 Rettungskräfte arbeiteten gestern in der Region. Sogar Taucher waren im Einsatz. Zudem rückte eine Militäreinheit mit Spürhunden, Helikoptern und schwerem Räumgerät an, um bei der Suche nach Vermissten zu helfen. Hunderte Bewohner mussten die Nacht zum Mittwoch in provisorischen Unterkünften verbringen.