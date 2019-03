Parlamentarier lehnen Brexit ohne Abkommen ab Mit 312 zu 308 Stimmen lehnt das britische Unterhaus einen No-Deal-Brexit knapp ab.

Nach dem Nein zum Brexit-Abkommen am Dienstag, stimmte das britische Unterhaus am Mittwochabend über den Austritt aus der Europäischen Union (EU) ohne Vertrag ab. Einen Brexit ohne Abkommen mit der EU will eine knappe Mehrheit (312:308) der Abgeordneten verhindern.

Beobachter erwarteten im Vorfeld ein Nein zum ungeordneten Austritt, dem sogenannten No-Deal-Brexit. Am Donnerstag soll über einen Antrag auf Verschiebung des Brexits entschieden werden.

Folgt mehr...