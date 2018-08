Auch der Irak leidet unter den Iran-Sanktionen Obwohl der Irak in vielen Bereichen vom östlichen Nachbarn abhängig ist, muss sich das Land an die Sanktionsrichtlinien der USA halten. Der «Widerwillen» ist jedoch gross. Michael Wrase, Amman

Die Wut wird grösser: In Nadschaf demonstrieren Iraker gegen die schlechte Wirtschaftslage. (Bild: Furqan al-Aaraji/EPA; 11. August 2018)

Seit Anfang Juli spürt man im irakischen Nadschaf die Auswirkungen der schweren Wirtschaftskrise im Nachbarland Iran. Die 150 Kilometer südlich von Bagdad gele­gene Millionenstadt lebt vom Pilgertourismus. Rund 20 Millionen Gläubige kamen bislang jedes Jahr, um die Grabmoschee des von den Schiiten verehrten Imam Ali, Schwiegersohn und Nachfolger des Propheten Mohammed, zu besuchen. Knapp 80 Prozent von ihnen sind – oder waren – Iraner, denen inzwischen die Mittel für die Pilgerreise fehlen.

Einbussen von mehr als 60 Prozent beklagen die 285 Hotels und Pensionen in Nadschaf. Auf dem internationalen Flughafen der Pilgermetropole landen nur noch zwölf Flugzeuge aus dem Iran. Viermal so viele am Tag ­waren es vor dem dramatischen Kursverfall des Rials, der in diesem Sommer mehr als 60 Prozent seines Wertes gegenüber dem Dollar eingebüsst hat. Ohne Letzteren läuft im Irak gar nichts. Und das wissen natürlich auch die Amerikaner. «Und absolut unmissverständlich», erklärt der in Amman lebende irakische Architekturprofessor Ihsan Fethi, «haben sie uns klargemacht, dass Finanzgeschäfte mit dem Iran ab August tabu sind.»

Dringend benötigtes iranisches Gas

Verstösse würden mit sofortiger Sperrung sämtlicher irakischer Regierungskonten geahndet, welche fast ausschliesslich bei der amerikanischen Zentralbank FED angelegt wurden. Man hat so keine andere Wahl, als sich, «wenn auch mit grossem Widerwillen», an die von den USA gegen den Iran verhängten Sanktionen zu halten, versuchte der irakische Premierminister Haider al-Abadi vor zehn Tagen die «Linientreue» zu rechtfertigen.

Wie die Iraker ihren vielfältigen Verpflichtungen gegenüber dem Iran nachkommen sollen, scheint der Trump-Regierung indes egal zu sein. So benötige das Zweistromland noch für die nächsten sieben Jahre iranisches Gas zur Stromerzeugung, mahnte das Bagdader Energieministerium letzte Woche.

Vor allem in Basra, wo es immer wieder zu Massenprotesten gegen die Regierung kommt, sei man auf Elektrizität aus dem Iran angewiesen. Auch bei der Wasserversorgung ist man von dem Nachbarland im Osten abhängig. Gleiches gilt für viele Lebensmittel und Gebrauchsgüter, die billiger aus dem Iran eingeführt als sie im Irak hergestellt werden können. Eine Umstellung auf «made in Iraq» würde mehrere Jahre dauern.

Auf gut 12 Milliarden Dollar belief sich das iranisch-irakische Handelsvolumen im vergangenen Jahr. Ein radikaler Bruch der Partnerschaft gilt als höchst unwahrscheinlich und wird von den Beteiligten auch nicht gewünscht. Das Netzwerk der Händler ist nur schwer durchschaubar. Viele Kaufleute unterhalten gute Beziehungen zu schiitischen Parteien und religiösen Organisationen, denen das Schicksal des Irans nicht gleichgültig ist.

Nur allzu gut weiss man im Irak, was es bedeutet, unter Sanktionen zu leiden. Nach dem von Saddam Hussein angeordneten Einmarsch in Kuwait im Sommer 1990 hatten die Vereinten Nationen Sanktionen gegen das Land verhängt, die bis zu dem von der US-Armee erzwungenen Sturz des Diktators 13 Jahre später in Kraft blieben.

Die Einfuhr fast aller Güter hatte man dem Irak damals untersagt. Auch finanzielle Hilfe und der Flugverkehr wurden zunächst unterbunden. Erst 1995 gestattete die UNO dem Irak, in begrenztem Masse Öl zu exportieren, um mit dem Erlös die entstandenen Versorgungslücken zu schliessen. Nutzniesser war damals Jordanien. Dem westlichen Nachbarn des Iraks war es als einzigem Land ganz offiziell gestattet, in begrenztem Umfang Handel mit Bagdad zu treiben. Eine solche «Ausnahmeregelung» wäre auch im Falle des Irans sinnvoll, glaubt Ihsan Fethi.

Druck der Amerikaner kontraproduktiv

Der zwischen Amman und Bagdad «pendelnde» Architekturprofessor erinnert daran, dass es die Amerikaner gewesen seien, die nach den Sturz von Saddam Hussein den «Irak in die Arme der Iraner getrieben hätten». Eine «Befreiung» sei nun «praktisch unmöglich». Versuche der Amerikaner, den Druck auf Bagdad noch zu erhöhen, könnten sich als kontraproduktiv erweisen und das fragile Land weiter destabilisieren.