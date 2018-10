Nobelpreis für zwei Einzelkämpfer

Denis Mukwege (Bild: Fabian Weiss/Keystone; Bukavu, 13. Februar 2017)

Nicht viele Ärzte sind derart oft ausgezeichnet und geehrt worden wie der kongolesische Gynäkologe und Chirurg Denis Mukwege. Dies liegt daran, dass der 63-Jährige seit vielen Jahren nicht nur ein anerkannter Mediziner, sondern auch ein international bekannter Menschenrechtsaktivist ist. Seit langem reist Mukwege durch die Welt, um sich vehement gegen den Einsatz sexueller Gewalt als Mittel der Kriegsführung zu engagieren. Nirgendwo kommt diese Form der Gewalt öfter vor als in seiner ostkongolesischen Heimat. Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei jene Rede über die Verbrechen an Frauen und Kindern im Kongo, die er im September 2012 vor der UNO hielt.

Trotz Morddrohungen im Vorfeld hatte Mukwege damals sowohl die Regierung des Kongo als auch die Machthaber im benachbarten Ruanda beschuldigt, für die Massenvergewaltigungen in der Region mitverantwortlich zu sein. Nur einen Monat nach seiner Rückkehr entkam er knapp einem Mordanschlag, als schwerbewaffnete Männer in sein Haus in der Provinzhauptstadt Bukavu eindrangen und einen seiner engsten Mitarbeiter erschossen. Allen Warnungen zum Trotz kehrte der Vater von fünf Kindern nach nur kurzem Exil in Belgien Anfang 2013 in die Kivu-Provinz zurück, um seine Arbeit unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen im von ihm mitgegründeten Panzi-Hospital in Bukavu fortzusetzen. 40000 Mädchen und Frauen operiert Auslöser für sein Engagement war das Elend, das der Sohn eines protestantischen Pastors zunächst auf Reisen mit dem Vater und später auf seiner ersten Arztstelle in Lemera in der Provinz Süd-Kivu sah.

Nach dem Studium der Gynäkologie und einer Ausbildung zum Geburtshelfer in Frankreich praktizierte Mukwege seit den frühen 1990er-Jahren in einer Region, die inmitten heftiger Kriegshandlungen lag, ausgelöst durch den Völkermord in Ruanda und dem Sturz des langjährigen kongolesischen Diktators Mobutu Sese Seko. Immer wieder benutzten dabei sowohl Rebellengruppen wie Soldaten der Armee Vergewaltigungen und Verstümmelung von Frauen als Kriegswaffe. Nach der Zerstörung des Hospitals in Lemera war Mukwege 1996 nach Bukavu geflohen, wo er und seine Mitarbeiter zwischen 1998 und 2013 in dem mit internationaler Hilfe errichteten Panzi-Hospital rund 40 000 vergewaltigte Frauen und Mädchen operierten. In der Region herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. «Wir müssen diesen Krieg beenden», forderte Mukwege einmal.

Ein frommer Wunsch: Dutzende von bewaffneten Milizen kämpfen vor allem um Rohstoffe wie etwa das beim Bau von Handys benötigte Coltan, plündern Dörfer und vergewaltigen Frauen und Kinder. Die Zivilbevölkerung ist dem grausamen Treiben hilflos ausgeliefert, weil es im Ostkongo keinen Rechtsstaat gibt und Straflosigkeit deshalb die Regel ist. Nach Angaben von Mitarbeitern westlicher Hilfsorganisationen ist gerade die sexuelle Gewalt in allem Varianten seit langem alltäglich in der Region, darunter auch Zwangsverheiratungen sowie Vergewaltigungen von Minderjährigen durch Verwandte. (wdk)