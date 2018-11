Junge Politikerin versucht vergeblich, Schwedens Regierungskrise zu lösen

Die schwedische Politikerin Annie Lööf hätte einen Kompromiss im Regierungschaos finden sollen. Doch sie macht sich selber das Leben schwer. Niels Anner, Kopenhagen

Annie Lööf während einer Rede in Stockholm (Bild: Jessica Gow/AP (8. September 2018))

Sie wäre politisch genau am richtigen Ort, um die Regierungskrise Schwedens zu lösen. Annie Lööf ist bürgerlich und tritt gleichzeitig vehement für «ein menschliches und gleichgestelltes Schweden» ein. Zugleich ist die Chefin der Zentrumspartei in der Mitte der schwedischen Politik mit ein Grund dafür, warum das skandinavische Land auch zweieinhalb Monate nach den Parlamentswahlen noch keine Regierung hat. Gestern gab die erst 35-Jährige nach einer Woche mit Sondierungsgesprächen den Auftrag der Regierungsbildung wieder ab. Damit ist bereits der dritte Versuch, eine vom Parlament akzeptierte Koalition zu zimmern, gescheitert.

Lööf weist eine steile Karriere auf. Die Zentrumspolitik wurde ihr in die Wiege gelegt: Ihr Vater war Bürgermeister für die Partei. Als Mädchen interessierte sie sich nicht nur früh für Politik, sie war auch erfolgreiche Junior-Torhüterin des Fussballteams des IFK Värnamo. Noch vor ihrem Jurastudium an der angesehenen Universität Lund engagierte sie sich in Umwelt- und Friedensfragen. Und bereits als Studentin war sie kommunale und nationale Parlamentarierin; 2011 wurde sie jüngste Chefin ihrer Partei aller Zeiten – und auch gleich Wirtschaftsministerin.

Nun könnte es gar um das Amt der Regierungschefin gehen, doch ihr Ziel ist das nicht. Denn ihre grünliberale, vor allem auf dem Land starke Partei ist mit 8,6 Prozent Wähleranteil klein; zu gross ist der Abstand zu den Sozialdemokraten, Konservativen und Rechtspopulisten. Eigentlich gehört die Zentrumspartei zum bürgerlichen Block – doch dieser kommt ebenso wenig wie die Linke auf eine Mehrheit, und hat sich bisher auch nicht auf eine Minderheitsregierung einigen können. Lööf wollte deshalb mit Sachfragen eine Brücke zwischen Bürgerlichen und Linken schlagen – vergebens. «Sowohl die Konservativen als auch die Sozialdemokraten bestehen darauf, den Ministerpräsidenten zu stellen», erklärte die Mutter einer Tochter gestern leicht frustriert.

Allerdings trägt auch Lööfs widersprüchliche Haltung zur Blockade bei. Sie hat nämlich erklärt, keine Regierung unter dem sozialdemokratischen Parteichef Stefan Löfven zu unterstützen. Gleichzeitig verhinderte sie und ihre Partei letzte Woche, dass der Chef der Konservativen mit der Duldung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD) Regierungschef wurde. Damit sorgte Lööf, die Konsenspolitikerin, für heftige Spannungen unter den Bürgerlichen.

Doch Lööf handelte konsequent: Sie will partout keine Regierung, die in irgendeiner Form von den fremdenfeindlichen SD abhängig ist – eine Partei, die sie immer wieder als rassistisch kritisiert. Als SD-Chef Jimmie Åkesson im Wahlkampf die Integrationsfähigkeit von Ausländern per se in Frage stellte, schlug Lööf in der Livesendung auf den Tisch und schrie ihn an: «Wie drückst du dich eigentlich aus?!»

Mit ihrer klar liberalen Linie zur Einwanderung hebt sich Lööf nicht nur von den Schwedendemokraten, sondern auch von den grossen Parteien ab, was ihr bei den Wahlen Stimmen brachte. Die ehemalige Torhüterin kann durchaus zierlich wirken, doch sie zeichnet sich immer wieder durch Robustheit – oder je nach Standpunkt Sturheit – aus. Jetzt allerdings fehlt ihr noch der Wille zum entscheidenden Durchgreifen, um Schwedens politische Blockade zu lösen.