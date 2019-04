Mit Pistole bewaffnet: Unbekannter überfällt Tankstellenshop in St.Gallen

Am Dienstagabend hat ein unbekannter Mann mit einer Pistole bewaffnet den Avia-Tankstellenshop an der Ikarusstrasse in St.Gallen-Winkeln überfallen. Er erbeutete mehrere hundert Franken Bargeld und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.