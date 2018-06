Mindestens fünf Flüchtlinge in Nordgriechenland ums Leben gekommen

Auf dem Weg von der türkisch-griechischen Grenze nach Westgriechenland sind am Freitag mindestens fünf Flüchtlinge in der Nähe der nordgriechischen Hafenstadt Kavala ums Leben gekommen. Der Minibus, in dem sie sich befanden, habe sich unter ungeklärten Umständen mehrmals überschlagen.