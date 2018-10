Menschenrechtsaktivistin und Arzt erhalten Friedensnobelpreis für Kampf gegen sexuelle Gewalt Der kongolesische Arzt Denis Mukwege und Nadia Murad erhalten den diesjährigen Friedensnobelpreis.Sie werden geehrt für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt als Methode in Kriegen und bewaffneten Konflikten. Sandra Peter

Der Kongolese Denis Mukwege und die Irakerin Nadia Murad teilen sich den Friedensnobelpreis 2018. Sie werden ausgezeichnet für ihren Einsatz gegen Sexualverbrechen als Kriegsmethode. (Bild nobelprize.org)

Kurz nach 11 Uhr am Freitag hat das Nobelpreiskomitee in Oslo bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis in diesem Jahr erhält. Die Auszeichnung geht an den kongolesischen Arzt Denis Mukwege und die jesidische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad.

Die jesidische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murat. (Bild: AP Photo/Ronald Zak (Wien, 22. Mai 2017))

Nadia Murad hat sexuelle Gewalt am eigenen Leib erfahren. Sie hat den an Jesiden verübten Genozid überlebt und war zeitweise in Gefangenschaft des IS. Seither kämpft sie für die Menschenrechte. Sie werde für ihren Mut ausgezeichnet, sich für andere Opfer einzusetzen, so das Komitee.

Der kongolesiche Gynäkologe Denis Mukwege. (Bild: Keystone/EPA/Patrick Seeger (Strassburg, 26. November 2014))

Mukwege erhalte den Preis für seinen Einsatz für Mädchen und Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind.

In diesem Jahr waren 216 Persönlichkeiten und 115 Organisationen für den renommiertesten politischen Preis der Erde nominiert worden. Im Gegensatz zu den weiteren Nobelpreisen wird der Friedensnobelpreis am 10. Dezember - dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel - nicht in Stockholm, sondern in Oslo verliehen. Er ist mit neun Millionen schwedischen Kronen (990'000 Franken) dotiert.

Spekulationen im Vorfeld

Die Namen der Nominierten werden jeweils nicht im Vorfeld veröffentlicht. Dies lässt Medien und Beobachter jeweils spekulieren. In diesem Jahr gab es gemäss Kennern keinen klaren Favoriten für die Auszeichnung.

Beobachter des Weltgeschehens und Buchmacher spekulierten darüber, ob Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un und Südkoreas Moon Jae-Inwegen der Entspannungsbemühungen zwischen den beiden Staaten geehrt würden. Republikanische Vertreter des Kongresses schrieben im Mai an das Friedensnobelpreiskomitee. Im Schreiben sprachen sie sich dafür aus, den US-Präsidenten Donald Trump wegen seiner Bemühungen in derselben Sache und der Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu ehren.

Auch Carles Puigdemont, der ehemalige Präsident der Region Katalonien, wurde als Anwärter für den Preis genannt. Ebenso Papst Franziskus oder das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR standen im Fokus. Der Wettanbieter Ladbroke sah zudem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel als mögliche Preisträgerin. Auch der saudische Blogger Raif Badawi und die russische Zeitung Nowaja Gaseta wurden genannt, beide für ihren Kampf für die Meinungsfreiheit und den damit verbundenen provokativen oder enthüllenden Berichten. Andere Beobachter vermuteten, dass langjährige Arbeit und Einsätze geehrt würden, beispielsweise für die Rechte der Frauen.

spe/sda