Mehrere Verletzte bei Explosion in Fussgängerzone von Lyon

Bei einer Explosion im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Lyon sind am Freitag mindestens sechs Menschen verletzt worden. Die Explosion ereignete sich am späten Nachmittag in einer Fussgängerzone, wie Nachrichtenagenturen berichteten. Örtliche Medien sprachen von einer Paketbombe.