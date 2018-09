Mazedonien: Nur mässiges Interesse an Zukunftsreferendum

Abstimmung über neuen Namen Mazedoniens läuft schleppend an

Mazedonien stimmt am Sonntag darüber ab, ob es in Zukunft «Nord-Mazedonien» heissen soll. Bis 11 Uhr hätten nur gut acht Prozent der 1,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte die staatliche Wahlkommission in Skopje mit.