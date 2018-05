Luxemburgs Premier will Angleichung der Steuern in EU - nach unten

In der Debatte um eine stärkere Besteuerung von Digitalkonzernen wie Google und Facebook hat der Luxemburger Regierungschef Xavier Bettel vor "kurzfristigen Zwischenlösungen" gewarnt. Er sei durchaus für eine "faire Besteuerung der Profite von Internetunternehmen", versicherte er am Mittwoch im EU-Parlament in Strassburg.