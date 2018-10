IWF warnt vor Währungskrieg zusätzlich zum Handelsstreit

IWF hebt Prognose für Schweizer Wirtschaftswachstum deutlich an

Der Internationale Währungsfonds (IWF) traut der Schweiz in diesem Jahr ein deutlich flotteres Wirtschaftswachstum zu als bisher. In seinem am Dienstag veröffentlichten Weltwirtschaftsbericht veranschlagt der IWF für 2018 ein Plus von 3,0 Prozent.