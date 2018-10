Italien: Einer der meistgesuchten Mafiosi auf Sizilien geschnappt

Kinder sind die ersten Opfer der Mafia

In der gefährlichsten Mafia-Organisation des Landes, der ’Ndrangheta in Kalabrien, begehen schon Minderjährige schwerste Verbrechen. Roberto Di Bella, Jugendrichter in Reggio Calabria, nimmt den Clans ihre Kinder weg – zu deren eigenem Schutz.