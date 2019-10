IS-Terrormiliz bestätigt Tod von Anführer Abu Bakr al-Bagdadi – und ernennt neuen Führer

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Tod ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi bestätigt. Der IS veröffentlichte am Donnerstag eine entsprechende Audio-Botschaft über seinen Medienkanal Al-Furkan. Zum neuen Anführer ernannte der IS Abi Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi.