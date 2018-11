Kommentar Brexit: Irlands Beharren zeigte Wirkung Dublins Umgang mit dem Brexit basiert auf einer ausgeprägten Europa-Freundlichkeit und zwang London zum Kurswechsel. Sebastian Borger

Aus Michel Barniers Umfeld kam schon vergangenen Sommer die Warnung: Dem Brexit-Deal zwischen dem EU-Chefunterhändler und London könnte am Ende noch der Streit zwischen Grossbritannien und Spanien über die Zukunft Gibraltars gefährlich werden. Kurz vor dem Gipfel am Sonntag, wo der britische EU-Austritt eigentlich nur noch besiegelt werden soll, kontrastieren die düsteren Vetodrohungen aus Madrid mit zufriedenem Schweigen aus Dublin.

Erleichtert und auch ein wenig stolz hat man in der irischen Hauptstadt registriert: Im Club der 27 können sich auch kleinere Mitglieder wie die grüne Insel mit ihren knapp fünf Millionen Einwohnern Gehör verschaffen. Dazu bedarf es starker Argumente, gut geölter, in langen Jahren gepflegter Beziehungen und geschmeidiger Diplomaten. Die 1922 aus dem Empire ausgeschiedene, seit 1937 endgültig unabhängige Republik fühlt sich in ihrer Europa-Freundlichkeit bestätigt.

Kompletterneurung dank Brüssel

Diese beruhte zunächst auf einem handfesten praktischen, aber auch einem wichtigen psychologischen Grund. Seit dem Beitritt zur damaligen EWG im Gefolge des viel grösseren Nachbarn 1973 hat das bettelarme Land von grosszügigen Strukturhilfefonds der EU profitiert. Das Geld aus Brüssel machte Jahrzehnte lang bis zu fünf Prozent des Dubliner Haushaltes aus und ermöglichte den Iren die Kompletterneuerung ihrer Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur.

Durch die Orientierung nach Europa gelang es Dublin, sich aus der ökonomischen Umklammerung durch die frühere Kolonialmacht zu befreien. Einst wickelte Irland 80 Prozent seines Handels mit Grossbritannien ab. Seit den siebziger Jahren ist dieser Anteil kontinuierlich gefallen. Gingen vor zehn Jahren noch 35 Prozent der irischen Exporte auf die grössere Nachbarinsel, sind es heute nur noch 22 Prozent. Gleichzeitig blieb es bei der aus alten Zeiten bewahrten Gemeinsamkeit: Wer die Fähre zwischen Dublin und dem walisischen Holyhead benutzt, braucht keine Ausweispapiere.

Der Brexit stellte das Land vor eine ungewollte strategische Wahl, analysiert Juraprofessor Christopher McCrudden von der Belfaster Queen’s University: «Wenn es drauf ankommt, seid Ihr auf der Seite Europas oder Grossbritanniens?» Die Entscheidung Dublins stand nie in Zweifel, wurde aber vom Brüsseler Entgegenkommen begünstigt. Schon bald nach dem Referendum im Juni 2016 machte sich die EU-Kommission das entscheidende Anliegen der weit westlich im Atlantik gelegenen Insel zu eigen: Die weitgehend offene Grenze zum britischen Nordosten Irlands muss unter allen Umständen offen bleiben.

Das Klagen der Brexiteers half nichts

Im Verhandlungsmandat für Chefunterhändler Barnier gehörte Irland neben der Situation der EU-Bürger in Grossbritannien sowie der britischen Beiträge in die Brüsseler Kasse zu den drei Prioritäten. Ein Riesenerfolg für den erfahrenen Premier Enda Kenny von der nationalkonservativen Fine Gael-Partei (FG) und sein Team hochkarätiger Europa-Spezialisten. Als der FG-Chef, damals 66, im Frühjahr 2017 an seinen 28 Jahre jüngeren Parteifreund Leo Varadkar übergab, blieb die Strategie gleich.

Allerdings veränderte sich der Ton. Im Vergleich zum gelernten Volksschullehrer Kenny, der im Singsang seiner westirischen Heimat Mayo redet, klingt der Dubliner Arzt Varadkar schon von vornherein härter. Hinzu kommt: Der 39-jährige Varadkar pflegt eine in Irland ungewohnt direkte Ausdrucksweise. «Varadkar ist es manchmal egal, ob er spaltet», hat der Dubliner Ökonomieprofessor Edgar Morgenroth beobachtet.

Alle Klagen der Brexiteers aber halfen nichts: Varadkars Beharren auf einer Auffanglösung für Nordirland hat die Briten zum Kurswechsel gezwungen – vom geplanten harten zu einem überwiegend weichen Brexit. Freilich bleibt die Gefahr eines Pyrrhus-Sieges: Sollte das Unterhaus Mays Deal ablehnen und die Premierministerin stürzen, gilt der Chaos-Brexit ohne Austrittsvertrag als wahrscheinlich. Der wirtschaftliche Schaden für Irland wäre immens.