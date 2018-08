In Portugal kratzen die Temperaturen an der 50-Grad-Marke - fällt der Europarekord? Der europäische Hitzerekord wackelt: In den nächsten Tagen wird es auf der iberischen Halbinsel brütend heiss - die Meteorologen erwarten Temperaturen von gegen 50 Grad. Die bisherige Höchstmarke in Europa liegt bei 48 Grad und wurde 1977 in Athen gemessen.

9 Bilder Extremtemperaturen in Portugal

(red) «SRF Meteo» prognostiziert für den Freitag Temperaturen von um die 47 Grad in Spanien und Portugal. In den nächsten Stunden oder Tagen könnte laut dem Wetterdienst der europäische Hitzerekord also geknackt werden. 1977 hatte die griechische Hauptstadt Athen 48 Grad Celsius auf dem Thermometer gemeldet.

Damit eine gültige Messung zustande kommt, müssen gemäss «SRF Meteo» die Regeln der Welt-Meteorologie-Organisation (WMO) erfüllt sein. Gemäss deren Richtlinien wird die Temperatur zwei Meter über dem Gras oder der in der Region üblichen Bodenbedeckung - in der Wüste also Sand - gemessen werden. Das Messgerät muss im Schatten stehen und belüftet werden.

47° in der Prognose, brechen wir heute den Europarekord? #Spanien und #Portugal sind heisse Kandidaten. Aktueller Rekordhalter ist #Athen mir 48° am 10. Juli 1977 als höchste Temperatur, die je in Europa gemessen wurde. #Dürresommer18 ^chs pic.twitter.com/tmgwLe25Nr — SRF Meteo (@srfmeteo) 2. August 2018

Der weltweite Temperaturrekord steht bei 56,7 Grad und wurde am 10. Juli 1913 im Death Valley im US-Bundesstaat Kalifornien gemessen. Vor zwei Jahren am 21. Juli 2016 war es in Mitriba im Emirat Kuwait immerhin 54 Grad heiss.

Die tiefste je in Europa gemessene Temperatur liegt übrigens bei -58,1° C und stammt aus Ust'Schugor in Russland.