Bub (†8) in Frankfurt vor Zug gestossen: Täter war in psychiatrischer Behandlung – Gewaltausbruch hatte alle überrascht

Die Kantonspolizei Zürich informiert aktuell über den in der Schweiz wohnhaften Eritreer, der in Frankfurt einen Jungen und dessen Mutter vor einen Zug gestossen hat. In der Schweiz wurde der Mann bereits seit Donnerstag polizeilich gesucht.