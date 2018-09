Kommentar Durchbruch in Nordkorea: Gipfel der Gipfel-Diplomatie Nach vorsichtigem Abtasten ist dem Interkoreanischen Spitzentreffen in Pjöngjang am zweiten Tag ein Durchbruch gelungen. Die Aussicht auf nukleare Abrüstung, auf gesicherten Frieden, ja sogar auf eine spätere Wiedervereinigung der geteilten Halbinsel war noch nie so groß wie jetzt. Eine deutliche Botschaft an US-Präsident Donald Trump – diese Chance muss schnellstens beim Schopf gepackt werden. Angela Köhler, Tokio

Auslandkorrespondentin Angela Köhler.

Südkoreas Staatschef Moon Jae In hat es kurz und trocken auf den Punkt gebracht: „Das kriegsfreie Korea beginnt heute“. Nordkoreas propagandaerprobter Machthaber Kim Jong Un sprach etwas blumiger davon, dass „nun die Ernte eingefahren wird“. Im Grunde aber meinen beide Staatsführer dasselbe. Erstmals seit dem Korea-Krieg vor mehr als sechs Dekaden stimmen Norden und Süden darüber ein, dass Drohungen und nukleare Waffen aus der politischen Landschaft eliminiert werden müssen.

Selbst wenn die Schritte zu diesem hehren Ziel holprig sein können, wenn es harzige Rückschläge geben kann, gelegentlich auch wieder heftiges Misstrauen - der Prozess ist definitiv eingeleitet und kaum noch irreversible. Allerdings wäre es auch zu optimistisch, von einem Automatismus auszugehen. An einige Zugeständnisse wie die Schließung von nuklearen und Raketentestanlagen knüpft Nordkoreas Machthaber bislang keine Bedingungen. Für die vollständige Abschaffung seines Atomarsenals verlangt er jedoch klare Gegenleistungen. Ein Friedensvertrag mit den USA und eine Sicherheitsgarantie der Vereinigten Staaten könnten das vielleicht leisten.

Jetzt ist das Weiße Haus in Washington am Zug. „Sehr aufregend“ twitterte Trump bereits. Das wird nicht reichen. Es ist Zeit für einen verbindlichen Deal. Ein zweites Treffen mit Kim ist schon in der Pipeline. Aber wie wäre es, wenn dieser besondere Gipfel nicht irgendwo in der Welt, sondern in der amerikanischen Hauptstadt stattfinden könnte? Kim Jong Un wäre dann endlich - wie er es sehnlichst wünscht - auf dem politischen Olymp. Und Trump hätte ein Heimspiel unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Mehr Verbindlichkeit geht wohl nicht.