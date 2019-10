Video

Getöteter IS-Chef: Video von Angriff auf al-Bagdadi veröffentlicht

Bomben machen das von hohen Mauern geschützte Gehöft in Sekunden dem Erdboden gleich: Nach dem Tod des Anführers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, hat das US-Militär erstmals Fotos und Videos des Einsatzes in Syrien veröffentlicht.