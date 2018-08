Genua: Autobahnbrücke bricht zusammen

Am Dienstag ist eine Brücke der Autobahn A10 in Genua zusammengebrochen. Ob es Verletzte oder Tote gegeben hat, bleibt unklar. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, vermuteten die Behörden, dass der Einsturz durch strukturelle Schwächen am Bau ausgelöst worden sei.