Fussballer Mesut Özil heiratet seine Amine - und Präsident Erdogan ist Trauzeuge

Traumhochzeit am Bosporus: Der deutsch-türkische Fussballprofi Mesut Özil hat am Freitag in Istanbul seine Model-Freundin Amine Gülse geheiratet. Trauzeuge war niemand Geringerer als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.